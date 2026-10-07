Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen und Monaten politischen Stunk zwischen dem Bozner Rathaus und Palais Widmann. Der Vorwurf aus der Landeshauptstadt: Wir werden vom Land übergangen. Am Dienstag gab es ein erstes direktes Treffen im Rahmen einer Sondersitzung des neuen Stadtrats mit der Landesregierung. Danach war der Ton ein anderer – auch wenn die eine oder andere Spitze nicht ausblieb.<BR \/><BR \/>Landeshauptmann Arno Kompatscher sprach auf der Pressekonferenz nach der gemeinsamen Sitzung von einem „produktiven und konstruktiven Treffen für gemeinsame Ziele.“ Das von Bozen oft geforderte besondere Augenmerk für die Stadt sei „schon seit langem Realität“, betonte Kompatscher. „Mehr als 50 Prozent der Mobilitätsprojekte des Landes konzentrierten sich auf Bozen, schließlich ist die Landeshauptstadt der Verkehrsknotenpunkt.“ Probleme löse man nicht über die Medien, sondern indem man „anruft und gemeinsam Lösungen sucht. Schließlich sind wir Nachbarn“, so der Landeshauptmann, „mein Büro ist nur ein paar Schritte vom Rathaus entfernt.“ <BR \/><BR \/>Bürgermeister Claudio Corrarati zeigte sich nach der Sitzung ebenfalls zufrieden: „Es war ein sehr positives und vor allem konkretes Treffen.“ Das Land investiere viel Geld in die Landeshauptstadt, sowohl für Infrastrukturen, als auch bei der Sanierung von Gebäuden, bei der Wirtschaftsförderung und auch bei Sportstätten, wie Corrarati unterstrich. „Mit dem Treffen haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt, für eine engere Zusammenarbeit im Dialog. Die Gespräche zwischen Landesregierung und Stadtrat sind der Beginn eines kontinuierlichen Austausches.“ <BR \/><BR \/><b>„Weitere Analysen zu Trasse für Hörtenberg-Tunnel nötig“<\/b><BR \/><BR \/>Zentraler Punkt der Sondersitzung war das Thema Verkehr. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider erklärte auf der Pressekonferenz den Plan des Landes, um Bozen vom Verkehr zu entlasten. „Die Arbeiten in der Einsteinstraße laufen bereits, die vorbereitenden Arbeiten zur Erweiterung der Eisackuferstraße, für den Bau des zweiten Straßentunnels durch den Virgl und für den Hörtenberg-Tunnel ebenfalls“, betonte der Landesrat. „Hier sind für die Tunneltrasse mit Ein- und Ausfahrt am Bozner Boden weitere Analysen nötig, da sie unter Häusern verlaufen würde. Wir sind auf einem guten Punkt, um in den kommenden Monaten eine Entscheidung treffen zu können. Ab dann kann die Projektierung beginnen.“ <BR \/><BR \/>Land und Gemeinde seien sehr entschlossen, den Hörtenberg-Tunnel umzusetzen. Diese Variante sei für Bozen verkehrstechnisch die beste der 17 in den vergangenen Jahren von Technikern für das Land überprüften Trassenvarianten. Parallel zu diesen neuen Projekten gehe es dem Land aber auch darum, Verkehr von Bozen fernzuhalten. „Die Riggertalschleife, eine Vorzugsspur für den Metrobus zwischen Leifers und Bozen und die Verdoppelung der Bahnstrecke in Richtung Meran stärken den öffentlichen Nahverkehr und sollen die Bürgerinnen und Bürger davon abhalten, mit dem Auto in die Landeshauptstadt zu fahren“, erklärte Alfreider.<BR \/><BR \/><b>„In Bozen laufen 2027 viele Bauprojekte an“<\/b><BR \/><BR \/>„Im kommenden Jahr stehen in Bozen viele neue Bauprojekte an“, betonte Landesrat Christian Bianchi, zuständig für die Valorisierung des Landesvermögens. Parallel zum Projekt der Gemeinde für die Tiefgarage am Siegesplatz werde das Land vor Ort Ladenflächen sanieren und 100 Betten für Studenten schaffen. Auf dem Programm stünden 2027 unter anderem auch die Sanierung des Konservatoriums, des Ex-Telecom-Gebäudes in der Italienallee, der Bau des Hauses für Soziales und Gesundheit am Bozner Boden und des neuen Gesundheits- und Sozialsprengels für Oberau-Haslach. „Die vielen Baustellen werden auch Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger daher um etwas Geduld. Positiv ist, dass die Stadt endlich in Bewegung kommt“, meinte Bürgermeister Corrarati.<BR \/><BR \/><b>„Schlafplatz in Notunterkunft weiter nur mit Ausweis“<\/b><BR \/><BR \/>Sozialstadträtin Patrizia Brillo kündigte für die 90 Plätze in den Winternotunterkünfte ab dem 1. November an, das im vergangenen Jahr mit dem Land und Vereinen erprobte Konzept beizubehalten. „Einen Schlafplatz bekommt nur, wer seit mindestens vier Wochen in Bozen ist und sich ausweisen kann“, erklärte Brillo, die auch die Verlegung von rund 50 Familien in andere Gemeinden in ganz Südtirol, „so wie mit dem Land und dem Gemeindenverband vereinbart“, bis Jahresende ankündigte.<BR \/><h3>\r\n„Wir beide haben ein Handy“<\/h3>Nach der Sondersitzung von Landesregierung und Stadtrat zeigte sich Landeshauptmann Kompatscher im Gespräch mit Südtirol Online zuversichtlich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369905_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Herr Landeshauptmann , was ist für Sie das wichtigste Ergebnis dieses ersten Treffens mit dem neuen Stadtrat?<\/b><BR \/><BR \/>Arno Kompatscher: Der Wille zusammenzuarbeiten und die Probleme gemeinsam anzugehen. Wir müssen davon abkommen, uns gegenseitig die Schuld zuzuschieben für etwas, das vielleicht nicht geht sondern gemeinsam dafür sorgen, es zum Laufen zu bringen. Das war der Geist dieses Treffens. Eigentlich gibt es zu allen Punkten ein Einvernehmen, wie wir die Dinge angehen wollen und was wir genau brauchen. Jetzt geht es darum das auch umzusetzen und gemeinsam die Hürden der Bürokratie zu überwinden.<BR \/><BR \/><b>Sie haben auf der Pressekonferenz von einem direkten Draht gesprochen.<\/b><BR \/><BR \/>Kompatscher: Ja, die Landesräte und die Stadträte sollen bei ihren Themen direkt zusammenarbeiten. Zurufe über die Medien bringen keinen weiter. Wichtig ist, sich bei Problemen sofort zu hören und sie gemeinsam zu lösen.<BR \/><BR \/><b>Corrarati spricht von Zusammenarbeit, hat aber klar gemacht, dass ihm dabei das Thema Schnelligkeit sehr wichtig ist.<\/b><BR \/><BR \/>Kompatscher: Großprojekte haben ihre Laufzeiten. Das ist leider so. Die Eisenbahnumfahrung von Bozen hängt ja nicht nur vom Willen des Landes ab. Aber es gibt viele kleinere Projekte, die durchaus große Wirkung zeitigen und die wir auch schnell auf den Weg bringen können, etwa die Vorzugsspuren für Busse auch in Bozen Süd oder die Inbetriebnahme des Zugbahnhofs in St. Jakob. Beim Thema Wohnen können wir mit neuen Studentenheimen Hunderte neue Betten schaffen und dadurch den Wohnungsmarkt in Bozen entlasten.<BR \/><BR \/><b>Gibt es einen direkten Draht zwischen Ihnen und Corrarati?<\/b><BR \/><BR \/>Kompatscher: Ich habe auf der Pressekonferenz halb, aber auch nur halb im Scherz gesagt, dass wir uns ohnehin mehrmals am Tag hören. Wir beide haben ein Handy und können uns direkt austauschen.<BR \/><h3>\r\n„Haben Prioritäten festgelegt“<\/h3><BR \/>Nach der Sondersitzung von Landesregierung und Stadtrat zeigte sich Bürgermeister Claudio Corrarati im Gespräch sichtlich zufrieden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369911_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Herr Bürgermeister, wie fällt Ihre Bilanz des Treffens aus?<\/b><BR \/><BR \/>Claudio Corrarati: Die Bilanz ist positiv, weil wir versucht haben, uns besser zu verstehen und vor allem eine Arbeitsweise zu schaffen, mit der wir künftig besser zusammenarbeiten können. Wir haben die Prioritäten für Bozen festgelegt. Die Landeshauptstadt ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in den Alpen, der nördlichste seiner Art auf gesamtstaatlicher Ebene. Bozen muss sich weiterentwickeln, mit immer modernerer Infrastruktur und besseren Dienstleistungen.<BR \/><BR \/><b>Sie haben in der Vergangenheit mehrfach gesagt, dass das Land manchmal handelt, ohne die Gemeinde einzubeziehen. Glauben Sie, dass sich das durch die Sondersitzung verändern wird?<\/b><BR \/><BR \/>Corrarati: Auf jeden Fall wird dieses Treffen einen Mehrwert bringen. Es geht darum, künftig besser miteinander zu kommunizieren und sich durch vorherige Treffen besser abzustimmen. Es wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, dass es zu irgendwelchen größeren medialen Auseinandersetzungen kommt. Wir müssen die Entwicklung der Stadt gemeinsam mit dem Land vorantreiben – und zwar in angemessenen zeitlichen Abläufen. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Interesses stehen die Bürgerinnen und Bürger – die Menschen, die Steuern zahlen und deren Geld auch zugunsten der Landeshauptstadt eingesetzt wird. Manchmal geht es einfach nur darum, die richtigen Arbeitsmethoden zu finden.<BR \/><BR \/><b>Sind für die Zukunft weitere Treffen dieser Art geplant?<\/b><BR \/><BR \/>Corrarati: Ja, absolut. Wir werden diese Treffen regelmäßig wiederholen, um sicherzustellen, dass sich diese Art des Austauschs und die Inhalte der behandelten Themen kontinuierlich weiterentwickeln. (mv)