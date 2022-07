Das Ende von Boris Johnsons Illusion Das Ende von Boris Johnsons Illusion

„Verzweifelter, wahnhafter Premier klammert sich an die Macht“, hieß es am 7. Juli 2022 auf der Titelseite der Printausgabe der britischen Tageszeitung The Guardian. Doch lässt sich das bizarre Verhalten des britischen Premierministers Boris Johnson wirklich auf psychische Probleme zurückführen?