Geld, Wolf und Autobahn – Das haben die SVP-Parlamentarier vor

Die 6 SVP-Kandidaten für die Parlamentswahlen.

Sollte Mitte-Rechts gewinnen, hat Senatorin Julia Unterberger „nicht nur große Bedenken wegen unserer Autonomie, sondern auch in Bezug auf Europa“. Mit der höchsten Staatsverschuldung brauche Italien Geld von EU und Europäischer Zentralbank. Es zu nehmen und sich nicht dreinreden zu lassen, könnte dazu führen, „dass Europa den Geldhahn zudreht, dann schaut es schlecht aus in Italien“.Die Wiederansiedelung von Großraubwild sei mit Südtirols Almwirtschaft nicht vereinbar, so Unterberger. „Ich bin eine der wenigen Tierschützerinnen, die ganz klar auf der Seite der Nutztiere steht.“ Dass man Problemwölfe entnehmen könne, „werden wir erreichen – aber leider derzeit nicht viel mehr.“Die Verkehrsprobleme sind Manfred Mayr ein Anliegen: „Ich wohne in Kurtinig an der Weinstraße, aber genauso gut könnte es Kurtinig an der Autobahn heißen. Die Verkehrsinfrastrukturen sind Fluch und Segen. Es ist wichtig, dass wir in Rom die A22-Konzession erhalten, um unsere Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Die Anrainergemeinden müssen bei diesen Projekten immer mit einbezogen werden.“Kammerabgeordnete Renate Gebhard hält nichts von vollmundigen Ankündigungen: „Die SVP stimmt bewusst nicht in den Chor der unrealistischen Wahlversprechen ein. Unser Wahlversprechen ist unser Programm: Minderheitenschutz und Autonomie. Auch wir sind für Steuersenkungen und Steuererleichterungen, aber es braucht sozial gerechte und realistische Ansätze. Dafür machen wir uns stark.“Voraussetzungen für politischen Erfolg in Rom sind gute Kontakte und ein gutes Netzwerk – auf politischer Ebene und auch auf Ebene der Verwaltung, meint Senator Dieter Steger. „Dies ist die Voraussetzung, wenn wir unsere Autonomie weiterentwickeln wollen.“ So wie von Alt-Obmann Roland Riz gefordert, „werden wir nicht ‚lugg’ lassen und mit aller Kraft um die Südtirol-Autonomie kämpfen, wenn wir die Unterstützung der Südtiroler erhalten“. Das Ziel werde sein, Südtirols finanzielle Ausstattung beizubehalten. „Das ist die erste Aufgabe, die wir in Rom zu erledigen haben – beim Haushaltsgesetz. Wir werden mit aller Kraft schauen, dass Südtirol nicht zu kurz kommt“, verspricht Steger.Zum Wolf wollen die Südtiroler keine rechtlichen Diskurse mehr hören, sondern Tatsachen und Fakten sehen, glaubt Senator Meinhard Durnwalder. „Der Wolf hat in unseren Breitengraden nichts zu suchen.“ Nun gehe es darum, ein positives Gutachten der Umweltbehörde ISPRA zu erhalten. Wegen der jüngsten Risse im Pustertal sei ein Antrag um Abschuss gestellt worden. Er und Albrecht Plangger seien bald in Rom. „Vielleicht schaffen wir es diesmal – es wäre das erste Mal in Italien“, betont Durnwalder.Kammerabgeordneter Manfred Schullian weist auf die Gefahr durch „Querschnittskompetenzen“ hin, „eine Erfindung des Verfassungsgerichtshofes“. Diese würden sich rasterförmig über die Zuständigkeiten der Regionen, auch jener mit Sonderstatut, legen und diese automatisch beschneiden. Es gehe darum, einen rechtsdogmatischen Ansatz zu suchen, um diese Querschnittskompetenzen in die Schranken zu weisen.