„Klare Botschaft zu Südtirol“: SVP wird sich der Stimme enthalten

„Dem gestrigen Beschluss des Parteiausschusses entsprechend und nach erfolgter Absprache mit den SVP-Abgeordneten und dem Landeshauptmann werden wir uns in den Vertrauensabstimmungen der Stimme enthalten“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer nach der Regierungserklärung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. (STOL hat berichtet.) Der entscheidende Satz in Melonis Rede: „Für die Provinz Bozen werden wir uns mit der Wiederherstellung der Autonomiestandards befassen, die zur Streitbeilegung vor den Vereinten Nationen im Jahr 92 geführt haben.“ (Hier lesen Sie mehr dazu). Philipp Achammer: Es war eine sehr pragmatische Rede, die man in sehr weiten Teilen unterstützen kann: In wichtigen Punkten – etwa im Bekenntnis zum transatlantischen Bündnis, in der Unterstützung der Ukraine, aber auch, was die Rolle der Frau in der Gesellschaft betrifft, – war die Rede überaus klar. Das war ein wichtiges Zeichen.Achammer: Wir haben uns schon mit den Parlamentariern und dem Landeshauptmann akkordiert: Wir werden uns laut Beschluss des Parteiausschusses der Stimme enthalten. Wenige Gebiete sind in der Rede ausdrücklich genannt worden. Die Aussagen zu Südtirol, vor allem zur Verhandlung zur Wiederstellung der Kompetenzen von 1992, war überraschend klar. Es war unser Ziel, dass es diesbezüglich eine klare Äußerung gibt. Dem ist mehr als entsprochen worden. Dem Mandat des Parteiausschusses entsprechend werden wir uns heute und morgen der Stimme enthalten.Achammer: Der Hintergrund ist ein technischer. 1992 haben Italien und Österreich bei den Vereinten Nationen die Streitbeilegung hinterlegt. Damit haben sie erklärt, dass dem Auftrag, eine friedliche Lösung des Minderheitenkonflikts herbeizuführen, der an beide Staaten vonseiten der Vereinten Nationen erteilt worden war, Genüge getan worden ist. 1992 wurden die damals bestehenden Kompetenzen sozusagen hinterlegt. Nach 1992 sind verschiedene Kompetenzen ausgebaut worden – keine Frage; aber seit der Verfassungsreform 2001 und durch die Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofes sind einige Kompetenzen eingeschränkt worden, die es 1992 gab. Mehrmals hat Österreich darauf hingewiesen, dass Bozen und Rom daran arbeiten müssen, diese Kompetenzen wieder herzustellen – etwa im Umweltbereich oder in der Raumordnung. Das war immer unser Ziel. Es ist neu und bemerkenswert, dass gerade eine Mitte-rechts-Regierung feststellt, dass es hier etwas zu tun gibt. Das war vorher noch nicht erfolgt. Dass die Regierung selbst sagt, wir müssen darüber reden – das ist ein guter Startpunkt.