Das Jahr beginnt, Corona-Regeln fallen weg – Das ist neu

Die neuen Regeln

Die Ausnahmen

FFP2-Maske nach Infektion empfohlen

Die Corona-Pandemie wird immer mehr zu einer Endemie, dies schlägt sich auch auf die Corona-Regeln nieder, die immer mehr gelockert werden.So gibt es bezüglich Quarantäne in Italien nun eine neue Regelung: Ist man Corona-positiv und in Quarantäne, so kann man diese nach 5 Tagen ohne einen negativen Test beenden – vorausgesetzt man ist symptomfrei.Verspürt man Symptome, braucht es einen negativen Test.Verspürt man bereits vor Ablaufen der der 5 Tage keine Symptome mehr, so kann die Quarantäne auch davor schon beendet werden – allerdings mit einem negativen Test.Es gibt aber Ausnahmen: Die 5-Tage-Regelung ohne negativen Test gilt nicht für Risikogruppen, für das Gesundheitspersonal und für Reisende aus China.Nach einer Corona-Infektion wird zudem das Tragen einer FFP2-Maske für 10 Tage empfohlen.