Situationen wie diese – Stellplatz belegt, keine Hilfe und Haltestellen mit Barrieren – sind keine Seltenheit. Landesrat Daniel Alfreider will Sensibilisierungskampagne reagieren. Bereits aufgelegt hat er ein Programm, das Gemeinden bei der Umgestaltung von Bushaltestellen hilft. Denn die liegen in deren Kompetenz.<BR \/><BR \/>Manuela ist hochschwanger. Im voll besetzten Linienbus ist nur ein Sitzplatz noch frei, zum Glück der auch für Schwangere ausdrücklich ausgewiesene. Doch ein anderer Fahrgast ist schneller. Sein Kommentar, als Manuela den Mann bittet, den Platz für sie frei zu machen: „Ich bin auch schwanger.“<BR \/><BR \/>Sophia ist mit Buggy und Einkäufen im Bus unterwegs. Als sie aussteigen will, öffnen sich die Türen genau vor einem stattlichen Baum ...<BR \/>Maria will mit ihrem Rollator in den Bus, beim Einsteigen ist sie zu langsam. Bis sie ihr Hilfsmittel zusammengeklappt hat, sind alle anderen eingestiegen, im Bus ist kein Platz mehr für sie. <BR \/><BR \/>Ausnahmen? „Nein“, sagt Petra, „das ist Alltag.“ Was der jungen Mutter in den Öffis Tag für Tag widerfährt, sagt sie, sei zum einen ein gesellschaftliches Problem. „Respekt und Hilfsbereitschaft fehlen. Das gilt für alle Generationen und für Einheimische wie für Migranten und Touristen gleichermaßen“, berichtet sie. Hinzu kämen strukturelle Probleme bei den Haltestellen: „Wenn man den Kinderwagen rein- und raustragen muss, vielleicht noch ein zweites Kind und Einkäufe dabei hat, dann ist das nicht nur anstrengend, es ist auch gefährlich“, sagt sie. <BR \/><BR \/>Für Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider sind das „alles andere als banale Probleme“. Die Bushaltestellen, erklärt er, liegen im Kompetenzbereich der Gemeinden. Über 3.500 gibt es südtirolweit. „Wir haben jetzt ein Programm aufgestellt, um Gemeinden finanziell zu unterstützen, wenn sie Haltestellen nutzerfreundlich und damit in allererster Linie barrierefrei gestalten – für Kinderwägen oder Koffer, aber natürlich auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität“, informiert er. Aber auch eine kleine Überdachung, Beleuchtung und aktuelle Fahrgastinfos gehören seiner Meinung nach dazu. Den Strom kann eine kleine Fotovoltaikanlage liefern. „Es ist absolut notwendig, dass die Haltestellen angepasst werden“, unterstreicht er.<BR \/><BR \/> Schwieriger ist es beim Verhalten der Fahrgäste: „Es ist wirklich auffällig, dass es hier in eine ungute Richtung geht. Wir werden mit speziellen Kampagnen reagieren. Auch was anderes Fehlverhalten angeht“, verspricht er. Beim Kauf der Busse habe man jedenfalls strikt darauf geachtet, dass genug Platz für Kinderwägen und ausgewiesene Sitzplätze ist, unterstreicht Landesrat Daniel Alfreider.