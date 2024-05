Das Landespresseamt hat eine neue Chefin

Langj├Ąhrige Leiterin der ÔÇ×DolomitenÔÇť-Bezirksredaktion in Brixen

An ihrem ersten Arbeitstag im Landhaus 1 in Bozen wurde die neue Direktorin und Chefredakteurin des Landespresseamtes, Margit Piok , von Landeshauptmann Arno Kompatscher begr├╝├čt. Inhalt des Gespr├Ąches waren die aktuellen Herausforderungen der Kommunikation.ÔÇ×Gerade in Zeiten, in denen die Informationskan├Ąle zunehmen und leider auch die Falschmeldungen, ist es unsere Aufgabe, die B├╝rgerinnen und B├╝rger aus erster Hand und objektiv ├╝ber die T├Ątigkeit der S├╝dtiroler Landesverwaltung und -regierung zu informierenÔÇť, betonte Arno Kompatscher. Das Team im Landespresseamt habe eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Professionalit├Ąt voraussetzt und eine hohe Glaubw├╝rdigkeit bedingt.Die Journalistin Margit Piok hatte seit 2006 die Bezirksredaktion Eisack- und Wipptal des Tagblattes ÔÇ×DolomitenÔÇť geleitet. Zuvor hatte die diplomierte Politikwissenschaftlerin ├╝ber mehrere Jahre Erfahrungen im Journalismus bei verschiedenen Medien im s├╝ddeutschen Raum gesammelt.Die 49-j├Ąhrige Brixnerin folgt auf Guido Steinegger, der das Presseamt als Chefredakteur seit Juni 2019 gef├╝hrt hatte. Unter Steinegger etablierte das Presseamt im Zuge der Pandemie den Streamingdienst f├╝r die Pressekonferenzen der Landesregierung. Au├čerdem baute das Presseamt die direkte Kommunikation ├╝ber die sozialen Medien des Landes deutlich aus.