Das Pustertal macht mobil: Alle Bürger sollen gegen Wolf und Bär unterschreiben

Steger: „Ein Zusammenleben mit Wolf und Bär ohne Regulierung nicht möglich“

„Anspruch unserer Bevölkerung auf Schutz und Sicherheit“

Unterschriften sollen der Landesregierung, dem Umweltministerium und der EU übergeben werden

Das Problem Wolf und Bär in unserer Gesellschaft und Natur, gerät immer mehr in den Fokus. Bauern bangen um ihre Weidetiere, Menschen haben Angst spazieren zu gehen, ja sogar Kindergärten ziehen in Betracht, Ausflüge in gewisse Waldgebiete zu meiden.„Ein sofortiges Handeln ist daher erforderlich“, sagt der Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Alexander Steger. „Ein Zusammenleben mit Wolf und Bär ist ohne Regulierung einfach nicht möglich.“Bereits im Frühjahr hatten die Bürgermeister eine Petition unterzeichnet, die den Gesetzgeber auffordert, eine Regulierung des Großraubwildes in Südtirol zu ermöglichen. Die Bürgermeister des Pustertales haben jetzt vereinbart, auch den Bürgerinnen und Bürgern des Pustertales Gelegenheit zu geben, diese Petition in den Gemeindeämtern zu unterzeichnen.Diese Unterschriftenaktion wird von der Bezirksgemeinschaft Pustertal koordiniert. „Ziel ist es, den legitimen Anspruch unserer Bevölkerung auf Schutz und Sicherheit, aber auch die über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft zu erhalten“, so Steger.Die Petition fordert das Schaffen von Voraussetzungen, Problemtiere entnehmen und die Population von Bären und Wölfen regulieren zu können.Die Petition liegt in den Gemeinden des Pustertales bis zum 31. Juli auf und kann von den Bürgerinnen und Bürgern zur Unterstützung der Regulierung von Wolf und Bär unterzeichnet werden. Die gesammelten Unterschriften werden dann der Südtiroler Landesregierung, dem italienischen Umweltministerium und der Europäischen Union übermittelt.