Das Rennen um den Landtag: Die Grünen

Die Grünen: Das Ergebnis

Die Grünen: Vorzugsstimmen Foppa Brigitte: Giunta Sabine: Staffler Hanspeter: Oberkofler Zeno: Mussner Elide: von Wohlgemuth Felix: Angelucci Giulio: Rohrer Madeleine: Di Biasio Luca Laurenti: Zucali Francesca: Renzler Katja Elisabeth: Rigamonti Roberta: Aichner Peter: Bertolini Luca: Bologna Helmut: Brecelj Majda: Casal Lea: Cristofoletti Camilla: Dondio Elena: Fassa Erica: Fatnassi Chafai: Lemayr Barbara: Mahlknecht Ingeborg (Inge): Martinolli Giorgia: Molin Anna Maria: Niederkofler Hans Peter: Ortner Johannes: Peruffo Antonio: Planer Tobias (Tobe): Prenner Gabriel: Profanter Simon: Rossi Andrea: Stenico Verena: Troger Christian: Vullo Pascal Daniel:

Schaffen die Grünen die 10-Prozent-Marke?

Dello Sbarba geht – Wer füllt die Lücke?

Die Grünen wollen an die Regierung

Zweistellig waren die Südtiroler Grünen in ihrer Historie noch nie. Ihr bislang bestes Ergebnis erzielten sie bei der Landtagswahl 2013 mit 8,7 Prozent der Stimmen, damit konnten sie sich 3 Mandate im Südtiroler Landtag sichern. Riccardo Dello Sbarba, Hans Heiss und Brigitte Foppa zogen für die Partei ins Hohe Haus ein.Bei der Landtagswahl 2018 hingegen mussten die Partei um ihr drittes Mandat lange zittern. Mit einem Ergebnis von 6,8 Prozent waren ihnen zunächst nur 2 Mandate sicher. Durch die Zuteilung der Restmandate konnten schließlich mit Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa und Hanspeter Staffler doch erneut 3 Kandidaten in den Landtag einziehen.Grund für das schlechtere Abschneiden war laut Foppa der Rückzug des Spitzenpolitikers der Südtiroler Grünen, Hans Heiss, der bei der Landtagswahl 2018 nicht mehr angetreten war.Einen wichtigen Verlust müssen die Grünen auch bei der Landtagswahl 2023 wegstecken. Riccardo Dello Sbarba, der bisher für die Grünen im Landtag saß, hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Damit scheidet ein Zugpferd der Partei aus, das vor allem bei der italienischen Sprachgruppe in Südtirol Stimmen holte. Spannend wird deshalb, ob es die Grünen bei dieser Wahl schaffen, auch italienische Wähler für sich zu gewinnen und ob sie die Lücke schließen können, die Dello Sbarba hinterlässt.Bisher blieb es den Grünen in Südtirol verwehrt, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Dass die Partei das bei der aktuellen Landtagswahl ändern möchte, machte sie im Vorfeld des Urnenganges immer wieder deutlich.Umfragen schauten letzthin vielversprechend für die Grünen aus: 12 Prozent der Stimmen und damit Platz 2 unter allen Listen wurden der Partei vor knapp einem Monat prognostiziert. Ob das tatsächliche Ergebnis fürs Mitregieren reichen wird, wird sich zeigen.