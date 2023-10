Das Rennen um den Landtag: Forza Italia

Forza Italia: Das Ergebnis

Harte Konkurrenz im italienischen Lager

2013 trat Forza Italia (damals als Forza Alto Adige) bei den Landtagswahlen im Verbund mit der Lega (damals Lega Nord) und Team Autonomie an. 2, 5 Prozent der Stimmen reichten, um mit Elena Artioli eine Abgeordnete in den Südtiroler Landtag zu entsenden.Dieses Vorhaben scheiterte 5 Jahre später: Die Lega trat bei den Wahlen im Jahr 2018 allein an und wurde mit 11,1 Prozent der Stimmen auf Anhieb stärkste italienische Kraft. Forza Italia hingegen konnte sich mit lediglich einem Prozent der Wählerstimmen keinen Sitz im Landtag sichern. Einen Abgeordneten hatte die Partei in der vergangenen Legislaturperiode dennoch: Carlo Vettori war der Einzug in den Landtag als Mitglied der Lega gelungen. 2019 trat er allerdings aus der Partei aus und saß fortan für Forza Italia im Landtag.2023 soll nun der Einzug in den Landtag wieder gelingen: Umfrageergebnisse lassen zwar darauf schließen, dass dieses Vorhaben gelingen könnte – es wird aber knapp. Zumal die Partei letzthin an Zustimmungswerten einbüßen musste. Im August gaben noch 4 Prozent der Befragten Forza Italia ihre Stimme. Im Oktober waren es nur noch 2 Prozent. Vor allem Fratelli d'Italia und die Lega dürften der Partei Stimmen streitig machen.