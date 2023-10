Das Rennen um den Landtag: Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia: Das Ergebnis

Fratelli d'Italia: Vorzugsstimmen Galateo Marco: Borin Bruno: Zampieri Paola: Bova Antonio: Forest Alessandro: Stagni Stefano: Myftiu Tritan (Tani): Scarafoni Anna: Cantoro Luigi Antonio: Valenti Rosa: Tondini Mario: Daves Irvin: Franchino Linda Zaira: Morato Mauro: Salvadori Diego: Baratto Floriano Pietro: Borgogno Katia: Calcagno Ornella: Cestari Andrea: Coletti Patrizia: Fermanelli Simona: Ferraro Pasquale: Jabbour Antoine: Lenzi Gabriella: Lorenzi Ivo: Lucci Andrea: Nero Ilenia: Norcia Oreste: Oliveri Rosanna: Palazzi Enrico: Pederzini Sandra: Poliseno Christian: Savio Judith: Vicentini Mattia: Zancla Alessandro:

Zieht der Meloni-Effekt?

Bei der Landtagswahl 2018 trat Fratelli d'Italia im Verbund mit L'Alto Adige nel Cuore an. Gemeinsam kam mit auf 1,7 Prozent der Wählerstimmen und konnte Alessandro Urzì in den Landtag entsenden. Dessen Platz nahm anschließend Marco Galateo ein, als Urzì ins Parlament in Rom wechselte.2023 stellt sich Fratelli d'Italia nun allein der Wahl und setzt dabei auf den Meloni-Effekt: Die Regierungsarbeit in Rom soll FdI nun auch zu Wählerstimmen in Südtirol verhelfen. Dass die Partei auch in Südtirol in Regierungsverantwortung kommen möchte ist kein Geheimnis.Umfragen lassen vermuten, dass FdI auf der Meloni-Welle auch in Südtirol ein gutes Ergebnis einfahren kann: Mit 7 Prozent der Wählerstimmen wären sie deutlich vor der Lega (4 Prozent) und dem PD (3 Prozent) stärkste italienische Partei. Trotzdem ist ihnen eine Regierungsbeteiligung alles andere als sicher. Die SVP hat zwar im Vorfeld nicht ausgeschlossen, dass es zu einer Koalition mit FdI kommen könnte, müsste aber wohl mit internem Widerstand rechnen.