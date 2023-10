Das Rennen um den Landtag: Lega

Lega: Das Ergebnis

Lega: Vorzugsstimmen Bianchi Christian: Vettorato Giuliano: Bessone Massimo: Mattei Rita: Selle Roberto: Oberrauch Maria Christine (Bensi): Monteleone Alexander (Monte): Pedri Valter: Parise Martine: Ploner Margareta (Maggy): Dallago Luca: Adami Sabrina: Bondoni Alan: Bergo Tania: De Iorio Oscar: Schileo Alessandra: Stancher Renato: Brunner Monika: Marzaro Alessandro: Morandell Maximilian (Max): Zattin Menapace Mirko: Luggin Robert: Belluzzo Daniela: Giorio Lucio: Bighignoli Daniela: Pakulska Sylwia Malgorzata: Cavallaro Davide: Segna Luca Simone: Munteanu Flavius Florin: Bazzoli Massimo: Salober Iris: Mosé Andrea: Flaim Stefania: Stocker Rosmarie (Rosi): Lotti Claudio (Caio):

Wer wird stärkste italienische Partei?

Vor 10 Jahren trat die Lega (damals noch als Lega Nord) gemeinsam mit Forza Alto Adige und Team Autonomie bei den Landtagswahlen an. Die Liste kam damals auf 2,5 Prozent der Stimmen und konnte mit Elena Artioli eine Kandidatin in den Landtag entsenden.2018 folgte dann der große Durchbruch für die Lega. Nach dem Erfolg bei den italienischen Parlamentswahlen wurde die Lega bei der Wahl zum Südtiroler Landtag mit 11,1 Prozent (also einem satten Plus von 8,6 Prozent) stärkste italienische Partei und damit zum Regierungspartner der SVP.Rita Mattei (Landtagspräsidentin), Massimo Bessone (Landesrat für Hochbau und technischer Dienst, Vermögen, Grundbuch und Kataster), Giuliano Vettorato (Landesrat für Italienische Bildung und Kultur, Energie, Umwelt) saßen in der vergangenen Legislaturperiode für die Lega im Landtag. Carlo Vettori gelang 2018 der Einzug in den Landtag mit der Lega, er trat allerdings ein Jahr später aus der Partei aus und saß seitdem für Forza Italia im Landtag.Im Wahlkampf betonte die Lega immer wieder, dass man an der erfolgreichen Regierungsarbeit mit der SVP anknüpfen wolle und rechnet fest damit auch in der neuen Landesregierung vertreten zu sein. Dieses Szenario gilt als wahrscheinlich, die Lega könnte dabei allerdings nur noch Juniorpartner sein. Schenkt man den aktuellsten Umfragen Glauben, dürfte die Partei bei etwa 4 Prozent und damit deutlich hinter Fratelli d'Italia landen.