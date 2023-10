Das Rennen um den Landtag: Movimento 5 Stelle

Movimento 5 Stelle: Das Ergebnis

Movimento 5 Stelle: Vorzugsstimmen Nicolini Diego: Fortini Maria Teresa: Morrone Francesca: Falk Markus: Barbieri Davide: Cosenza Jacopo: Valle Adriana: Lucchi Simonetta: Aufderklamm Martin (Martino): Antholzer Sonia: Giacomoni Paolo: Menegon Lorenzo: Volpotti Fabio: Natale Marco: Jara de la Cruz Aurea: Franchi Marialuisa: Pizzini Franco: Rizzone Alessandro: Kofler Hansjörg: Accettulli Antonio (Michele): Di Domenico Elisa: Pizzuto Monica: Lorenzi Giacomo: Oro Roberto: Tomaino Maurizio: Tavernar Giovanna: Salerno Denis: Veronese Valter: Boldrin Eddy: Recchia Francesca: Grimaudo Domenico: Schiavon Barbara: Piol Manuela: Lizzo Adriana:

M5S tritt auf der Stelle

Bei den Landtagswahlen im Jahr 2013 und 2018 trat das Movimento 5 Stelle auf der Stelle: Vor 10 Jahren holte die Bewegung mit 7100 Stimmen 2,5 Prozent der Wählerstimmen. 2018 erzielten die 5 Sterne mit 6670 und 2,4 Prozent fast genau dasselbe Ergebnis. In beiden Fällen reichte das Ergebnis für je einen Sitz im Landtag.In der Legislaturperiode 2013 bis 2018 saß Paul Köllensperger für Movimento 5 Stelle im Landtag. Bei der Wahl 2018 kehrte dieser der Bewegung dann den Rücken und trat mit seiner eigenen Partei (Team Köllensperger) an. Für Köllensperger zahlte sich dieser Schritt aus: Er holte auf Anhieb 6 Mandate. Für M5S reichte es 2018 erneut nur für ein Mandat: In der vergangenen Legislaturperiode saß Diego Nicolini für die Bewegung im Landtag.Auch bei den Landtagswahlen 2023 dürften sich die Kandidaten der Bewegung wohl wenig Hoffnung machen, nach den Sternen zu greifen: Laut Umfragen dürfte die Bewegung wieder bei etwa 2 Prozent landen.