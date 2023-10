Das Rennen um den Landtag: SVP

SVP: Das Ergebnis

SVP: Vorzugsstimmen Kompatscher Arno: Achammer Philipp: Alfreider Daniel: Deeg Waltraud: Tröger Verena: Aichner Thomas: Amhof Magdalena: Brunner Peter: Egartner Christian: Frank David Michael: Hochgruber Kuenzer Maria Magdalena: Künig Anna: Lanz Gerhard (Gert): Lintner Paul: Locher Franz Thomas: Markart Annemarie: Mayr Dieter: Mayr Manfred: Messner Hubert: Morandell Gabriele (Gabi): Mussak Hannes: Noggler Josef (Sepp): Pamer Rosmarie: Peintner Stefanie: Perwanger Magdalena: Renzler Helmuth: Schuler Arnold: Stauder Harald: Steger Robert Alexander: Tauber Helmut: Telser Jutta Franziska: Vallazza Manfred (Manni): Von Wenzl Matthias: Von Wohlgemuth Marta: Walcher Luis:

Schicksalswahl für die SVP

Schwierige Koalitionsverhandlungen stehen bevor

Das Ergebnis keiner anderen Partei dürfte bei den Landtagswahlen 2023 mit derartiger Spannung erwartet werden, wie jenes der SVP. Schließlich stellt sie für die Partei nicht weniger als eine Schicksalswahl dar. Umfragen prophezeien der Volkspartei ein historisches Debakel.Während man bei der Landtagswahl 2018 noch 41,9 Prozent erreichte, gaben in einer Umfrage Anfang Oktober nur 35 Prozent der Befragten an, die SVP wählen zu wollen – so wenig wie nie zuvor. Damit wird die SVP wohl bei der 3. Wahl in Folge Verluste hinnehmen müssen. 2013 erreichte man noch 45,7 Prozent.Dass die SVP an Zustimmung verloren hat, liegt nicht zuletzt an den zahlreichen internen Streitereien und Machtkämpfen: der SAD-Skandal, der Skandal um Wahlkampfspenden und der Umgang mit dem entsprechenden Untersuchungsausschuss im Landtag, der Maskenskandal, die Affäre um Thomas Widmann – um nur einige zu nennen. In all diesen Fällen glänzte die Partei nicht unbedingt mit einem souveränen Umgang mit der Situation.Im Wahlkampf versuchte man unter dem Slogan „Zomm holten“ wieder Ruhe in die Partei zu bringen. Unisono mahnten Landeshauptmann Arno Kompatscher und Obmann Philipp Achammer, dass „Südtirol regierbar bleiben müsse“ und eine schwache SVP auch eine schwache Vertretung Südtirols in Rom bedeute.In der Tat wird die SVP nach der Wahl wohl vor einer großen Herausforderung stehen: Einige hoffen zwar noch, dass es erneut für eine Regierung mit bloß einem Koalitionspartner reichen könnte, die Umfragen deuten allerdings eindeutig darauf hin, dass die SVP erstmals einen weiteren Partner in der Regierung brauchen wird.In den Wochen vor der Wahl wurde bereits intensiv darüber diskutiert, wer dieser Partner sein könnte. Die SVP-Spitzen machten relativ deutlich, dass man einer Koalition mit der Lega und den Fratelli d'Italia nicht abgeneigt sei. Bei Oppositionsparteien sorgte dieser mögliche Schritt nach rechts für heftige Kritik.Bekannt ist auch, dass die Grünen für eine Regierungsbeteiligung bereitständen – allerdings auf keinen Fall mit den Fratelli d'Italia. Ob es zu einer Koalition mit den Grünen kommen kann, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab: Bekommen die Grünen eine italienische Kandidatin in den Landtag und wen ja, lassen sich innerhalb der SVP Mehrheiten für eine Koalitionen mit den Grünen finden?Auch das Team K hat eine Koalition mit der SVP nicht grundsätzlich ausgeschlossen. „Allerdings sind wir wohl die letzten, die sie fragen würden“, sagte Spitzenkandidat Paul Köllensperger bei einer Podiumsdiskussion in Bozen. Die Fratelli d'Italia sind auch für das Team K ein rotes Tuch.Und dann ist da noch die Widmann-Liste: Im Vorfeld der Wahlen haben Achammer und Kompatscher zwar strikt ausgeschlossen, dass man den Parteiaustritt des Ex-Landesrates mit einer Regierungsbeteiligung belohnen wolle, ein Faktor könnte „Für Südtirol mit Widmann“ bei Koalitionsverhandlungen dennoch werden. In Umfragen kommt die Liste auf 5 Prozent. Und Widmann betonte immer wieder, wie sehr die Werte der SVP in ihm verwurzelt seien und dass man für eine Koalition bereitstehe. Auch innerhalb der SVP sind durchwegs Stimmen zu finden, die sich hinter vorgehaltener Hand für eine Koalition mit der Widmann-Liste aussprechen.