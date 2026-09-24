Gemeinderat Stefano Fattor hat dazu gestern eine Anfrage an Bürgermeister Claudio Corrarati veröffentlicht. Demnach soll es um vier Millionen Euro gehen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/waltherpark-soll-gemeinde-bozen-bis-zu-acht-millionen-euro-schulden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Zusammen mit Strafen und Verzugszinsen könne die Gesamtforderung der Gemeinde Bozen an die WaltherPark AG für mehrere Jahre rund acht Millionen Euro erreichen, erklärte der Fraktionsvorsitzende des Partito Democratico gestern.<BR \/><BR \/>Thibault Chavanat, Präsident der WaltherPark AG, bestätige gestern, dass derzeit es derzeit ein Gerichtsverfahren zur Gemeindeimmobiliensteuer gibt. „Dabei geht es um die Zahlung der GIS während der Bauphase. Wir haben den Steuerbescheid erhalten und bei der Ermittlung der Werte für die Berechnung der Steuer eine andere Sichtweise als die Gemeinde Bozen“, sagte Chavanat, der von einem „Sonderfall“ sprach. <BR \/><BR \/>Die Unterschiede in der Einschätzung der Werte seien zu groß gewesen. Zwischen der Gemeinde und der WaltherPark AG sei keine Einigung erzielt worden. „Deshalb war ein Einspruch zum Steuerbescheid für die WaltherPark AG die einzige Alternative.“ Da das Verfahren vor dem Gericht laufe, wolle er keine Details kommentieren, sagte Chavanat.