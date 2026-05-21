Diese Aufgabe werde nun von allen Ressorts übernommen und brauche Zeit, so Kompatscher weiter. Zudem gebe es komplexe Verfahren, die nun vereinfacht werden könnten. Unter anderem sprach er die Themen Großraubtiere und Energiewende an.<h3>\r\nKompatscher: „Wollen bis 2040 Klimaneutralität beim CO2 erreichen“<\/h3> „Mit der Zuständigkeit im Umweltbereich kann man hier auch mehr tun. Wir wollen unter den Ersten sein, wir sind sehr ambitioniert und wollen bis 2040 Klimaneutralität beim CO2 erreichen - und deshalb können wir jetzt vielleicht tatsächlich mehr und besser machen“, so Kompatscher. <h3>\r\n„Das ist nicht nur eine Chance, sondern vor allem eine Verantwortung“<\/h3>„In Europa leben wir seit vielen Jahren in einem Mehrebenensystem mit verschiedenen Regierungsebenen. Unsere Ebene hat nun ihren Handlungsspielraum erweitert, das stimmt. Es gibt aber weiterhin die europäische, die nationale und die interregionale Ebene. Wir können mehr tun, aber das ist nicht nur eine Chance, sondern vor allem eine Verantwortung, die wir auch verdienen und zeigen wollen“, betonte er. <BR \/><BR \/>Zum Thema Ladenöffnungszeiten und insbesondere Sonntagsöffnungen bekräftigte Kompatscher, dass es wichtig sei, die Zuständigkeit für Raumordnung im Bereich Handel zu stärken und festzulegen, wo Geschäfte und Einkaufszentren entstehen dürfen. Dies habe bisher dazu beigetragen, ein dichtes Nahversorgungsnetz zu erhalten.