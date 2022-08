Von seinem früheren Chef Landeshauptmann Günther Platter hat Florian Tursky (34) im Mai für den Wechsel nach Wien ein Paar genagelte Schuhe bekommen – für das glatte Parkett in der Bundeshauptstadt. Im Gespräch erklärt der Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband, wo er mit den „Genagelten“ Fuß fassen und etwas bewegen will. + Von Tni Ebner und Stephan Pfeifhofer

Das sagt Tirols Staatssekretär in Wien über Wolf, Wahl und Transitlawine

Vom Büro des Landeshauptmanns in Innsbruck in das hohe Amt als Staatssekretär in Wien: Florian Tursky. - Foto: © DLife_DF