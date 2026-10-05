29 Gemeinden in Südtirol haben sich bereit erklärt, eine Flüchtlingsfamilie aus Bozen aufzunehmen und dafür eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Das entspricht knapp einem Drittel der insgesamt 94 Gemeinden.<BR \/><BR \/>Auf der Liste finden sich Gemeinden aus verschiedenen Landesteilen – vom Vinschgau über das Burggrafenamt und das Passeiertal bis ins Eisacktal und Pustertal.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76617961_listbox" \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Damit liegt nun erstmals eine konkrete Liste jener Gemeinden vor, die sich an der Aufnahme beteiligen wollen. 29 von 94 Gemeinden – die Bereitschaft ist damit in knapp jeder dritten Gemeinde vorhanden.<BR \/><BR \/>Die Familien sind zum Teil bereits in die genannten Gemeinden übersiedelt oder tun dies demnächst.<BR \/><BR \/>Die Aufnahme betrifft eine Flüchtlingsfamilie aus Bozen. Weitere Details zur geplanten Unterbringung und zum weiteren Vorgehen sind derzeit noch offen.