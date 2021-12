Das sind die neuen Corona-Regeln

Ab dem 1. Februar 2022 wird die Gültigkeitsdauer des Green Pass von 9 auf 6 Monate verkürzt. Erst ab 1. Februar deswegen, um zu vermeiden, dass auf einen Schlag zu viele Bürger ohne Green Pass dastehen.Es gilt die Pflicht zum Tragen von Masken im Freien – vorerst bis zum 31. Jänner. Die Maskenpflicht gilt auch in weißen Zonen.Bis zum Ende des epidemiologischen Notstands (aktuell 31. März) wird auch die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Kinos, Theatern, bei Konzerten sowie bei Sportveranstaltungen in Hallen und im Freien eingeführt. Das Gleiche gilt für den Verkehr (Züge, Flugzeuge, Fähren, aber auch Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen sowie alle öffentlichen Nahverkehrsmittel). Überlegt wird, die Preise für FFP2-Masken zu senken, insbesondere für Studenten.Bis zum 31. Jänner bleiben Diskotheken und Tanzlokale geschlossen.Der Zugang zu Altersheimen wird nur Personen genehmigt, die eine Booster-Impfung erhalten haben, oder die nach 2 Impfdosen einen negativen Test vorlegen.Um positive Fälle in den Schulen herauszufischen, wird das Verteidigungsministerium Regionen und autonome Provinzen mit der Durchführung von Tests unterstützen. 9 Millionen Euro wird die Regierung 2022 ausgeben, um die diagnostischen Kapazitäten der Labors zu erhöhen, teilte der Ministerrat mit.Der Verzehr von Speisen und Getränken in Innenräumen von Kinos, Theatern und Sportstätten ist ebenfalls verboten.Bis zum 31. März muss man in Bars, Restaurants den Super Green Pass (d. h. nur für geimpfte und genesen Personen) vorzeigen, um an der Theke Speisen oder Getränke zu konsumieren.Partys, Veranstaltungen und Konzerte unter freiem Himmel bei denen es zu Menschenansammlungen kommt, sind bis zum 31. Januar 2022 verboten.Anders als im letzten Jahr gibt es an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag keine gesetzlichen Beschränkungen für die Anzahl der Gäste zu Hause, sehr wohl aber die Empfehlungen von Epidemiologen und Virologen, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten.Es wird erwartet, dass die italienische Arzneimittelbehörde (AIFA) ihre Zustimmung erteilt. Anschließend wird eine technische Studie durchgeführt, und der Gesundheitsminister wird anordnen, dass die Mindestfrist für die Verabreichung der dritten Dosis von 5 auf 4 Monate verkürzt wird.Geprüft wird, ob der Super Green Pass auch auf Skigebiete ausgeweitet werden.

