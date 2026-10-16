Dr. Ferro leitet seit 2019 den Dienst für Radiologie im Krankenhaus Bozen und Dr. Gorra seit 2021 den Dienst für Anästhesie und Wiederbelebung im Krankenhaus Innichen. Dr. Kob war seit 2021 geschäftsführender Primar des Dienstes für Diätetik und klinische Ernährung im Gesundheitsbezirk Bozen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373481_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Dr. Federica Ferro<\/b> stammt aus der Provinz Belluno und hat ihr Medizinstudium an der Universität Padua absolviert. 2004 erwarb sie dort auch ihren Facharzttitel in Radiodiagnostik. Ein Jahr später begann sie ihre Tätigkeit im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Bereits während ihrer Facharztausbildung war sie an experimentellen Studien zum Einsatz biologischer Medikamente bei der Behandlung der rheumatoiden Arthritis beteiligt. Nach ihrem Wechsel nach Bozen spezialisierte sie sich zunächst auf die Computertomografie. Gleichzeitig baute sie ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der interventionellen Radiologie weiter aus. Dabei beteiligte sie sich aktiv an interdisziplinären Fallbesprechungen, insbesondere im Bereich der Hepatologie.<BR \/><BR \/>Außerdem verantwortete sie in dieser Zeit rund ein Jahr lang den Bereich Senologie innerhalb des Dienstes für Radiologie am Krankenhaus Bozen. Von 2019 bis März 2021 war sie geschäftsführende Primaria des Dienstes, seit April 2021 dann als ernannte Primaria. Derzeit ist Dr. Ferro auch für die sogenannte verbindliche Zusammenarbeit der Dienste für Radiologie innerhalb des Südtiroler Sanitätsbetriebes verantwortlich.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373484_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Dr. Maria Elena Gorra<\/b>, gebürtig aus Piacenza, ist Fachärztin für Anästhesie und Reanimation mit Schwerpunkt Intensivmedizin. Nach ihrem Medizinstudium und der Facharztausbildung an der Universität Parma war sie unter anderem für den Sanitätsbetrieb Piacenza tätig. Von Oktober 2017 bis Dezember 2018 war sie als Fachärztin am Krankenhaus Meran beschäftigt. Zu ihren fachlichen Schwerpunkten zählen Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, Geburtshilfe und Schmerztherapie. Darüber hinaus verfügt sie über Qualifikationen im Gesundheitsmanagement. Im Jahr 2021 wurde sie zur Primaria des Dienstes für Anästhesie und Wiederbelebung im Krankenhaus Innichen ernannt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373487_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Dr. Michael Kob<\/b> stammt aus Bozen und hat sein Medizinstudium an der Universität Innsbruck absolviert. 2007 erwarb er den Facharzttitel in Ernährungswissenschaften an der Universität Padua. Es folgte der Master in „Mindfulness-based-Therapy“ sowie Lehrgänge in Management.<BR \/>Im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig ist Dr. Kob seit 2005. Von 2013 bis zum Jahr 2021 hatte er die hohe Spezialisierung für schwere Mangelernährung inne; seit August 2021 ist er geschäftsführender Primararzt des Dienstes. Er ist Mitglied verschiedener Fachgesellschaften und weist eine langjährige Tätigkeit als Dozent an der Universität Padua und am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe „Claudiana“ auf.<BR \/><BR \/>Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert Dr. Ferro und Dr. Maria Elena Gorra zu ihrer Bestätigung: „Dr. Federica Ferro und Dr. Maria Elena Gorra bringen langjährige fachliche Erfahrung und hohe Kompetenz mit. Beide haben in ihren jeweiligen Fachbereichen bereits in den vergangenen Jahren Verantwortung übernommen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualität und Weiterentwicklung unserer Gesundheitsversorgung. Ich freue mich, dass sie ihre Erfahrung und ihr Engagement weiterhin für die Patientinnen und Patienten in Südtirol einsetzen. Mit Dr. Kob übernimmt ein erfahrener und mit dem Dienst vertrauter Fachmann die Leitung. Ich wünsche ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe weiterhin viel Erfolg.“<BR \/><BR \/>Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann freut sich über die Bestätigung und Ernennung: „Die Radiologie sowie die Anästhesie und Intensivmedizin sind wichtige Säulen einer leistungsfähigen Gesundheitsversorgung. Dr. Federica Ferro und Dr. Maria Elena Gorra verfügen über umfassende fachliche Erfahrung und langjährige Führungskompetenz. Ihr Einsatz und ihre Expertise sind wertvoll und helfen, die medizinische Versorgung im Südtiroler Sanitätsbetrieb weiterzuentwickeln und für eine verlässliche Behandlungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten zu sorgen.<BR \/>Dr. Kob kennt den Dienst für Diätetik seit vielen Jahren und leitet ihn bereits seit längerer Zeit in umsichtiger Weise geschäftsführend. Ich freue mich, dass er nun zum Primar ernannt wurde und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg in seinem Aufgabenbereich.“