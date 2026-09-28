In seiner Predigt stellte Bischof Ivo Muser die Begleitung junger Menschen in den Mittelpunkt, wie es in einer Aussendung der Diözese heißt. Schule sei ein Ort, an dem junge Menschen ihren Weg suchten, Fragen stellten, zweifelten, hofften und träumten. Religionslehrpersonen seien deshalb nicht nur dazu da, Wissen über Religion zu vermitteln, sondern junge Menschen in einer wichtigen Phase ihres Lebens zu begleiten. Religionsunterricht müsse ein Raum sein, in dem auch grundlegende Fragen nach Sinn, Gott, Leid und dem eigenen Leben Platz haben. Dabei gehe es nicht darum, Glauben aufzudrängen. „Das Evangelium kann und soll man niemandem aufzwingen. Aber man kann es glaubwürdig bezeugen“, sagte der Bischof. Auch schwierige Themen dürften im Religionsunterricht nicht ausgeblendet werden. Leid, Krieg, Ungerechtigkeit, Krankheit, Tod, Einsamkeit und Schuld könnten zur Sprache kommen: aus der Hoffnung des Evangeliums heraus. Muser gab den Religionslehrpersonen mit auf den Weg: „Seid dort, wo junge Menschen ihre Fragen stellen. Seid dort mit eurem Wissen, mit eurer Menschlichkeit und vor allem mit eurem Glauben.“ <h3>\r\n41 Religionslehrpersonen erhalten dauerhafte Beauftragung<\/h3>Für die deutsche Schule erhielten die dauerhafte kirchliche Beauftragung: Barbara Auer, Monika Auffinger, Martin Bachmann, Lena Bayer, Viktoria Felderer, Alessandra Galeazzi, Andrea Anna Glaser, Marialuise Gufler, Valentin Habicher, Isabel Haller, Lisa Hofer, Gabriele Hüttl, Nataliya Ihnatsevych, Anna Jaider, Alena Katharina Karner, Julian Lahner, Alexander Lanthaler, Marlies Lanthaler, Vera Mitterrutzner, Julia Niederstätter, Elisabeth Oberhofer, Benedikt Peintner, Franziska Pircher, Karolina Maria Primisser, Erwin Santa, Tobias Simonini, Susanne Tardivo, Elisabeth Thaler, Carina Tonini, Michael Unterthiner, Anita Vaja, Isolde Volgger, Ivan Wegleiter, Martina Winterholer und Christa Notburga Zöggeler. Für die italienische Schule erhielten Nicola Della Nebbia, Viviana Fanuli, Maria Anna Lo Piparo, Alice Scibelli und Amedeo Serra die dauerhafte kirchliche Beauftragung. Für die ladinische Schule wurde Evelyn Demetz beauftragt. <h3>\r\n20 Religionslehrpersonen verabschiedet<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365348_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei der Feier wurden zugleich 20 Religionslehrpersonen in den Ruhestand verabschiedet. Aus der deutschen Schule sind dies Elisabeth Berger, Günther Brunner, Claudia Crepaz, Walter Gafriller, Maria Luise Janser, Ferdinand Köllemann, Maria Elisabeth Lanzinger, Brigitte Niederwolfsgruber, Friedrich Oberhofer, Paul Oberhollenzer, Monika Oberhuber, Anna Pichler, Rita Planer, Maria Ploner, Anita Prugger, Peter Thaler, Paula Überbacher, Maria Theresia Unterkircher und Rita Zingerle. Aus der italienischen Schule wurde Raffaella Martinelli verabschiedet.