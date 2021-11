Das steht in der neuen Verordnung: In roten Gemeinden wird’s ernst

Strengere Regeln sollen hingegen in Gemeinden mit besonders kritischen Werten gelten: Welche Gemeinden betroffen sein werden, soll spezifischen Kriterien unterliegen: Es muss eineüberschritten sein; diemussder impffähigen Bevölkerung sein; sind diese Kriterien erfüllt, müssenin der Gemeinde gezählt werden. Eine Neubewertung soll nach 14 Tagen erfolgen.In den roten Gemeinden soll nachts eine Ausgangssperre gelten: von 20 bis 5 Uhr. Ausgenommen sind die bereits aus dem letzten Lockdown bekannten Gründe der Arbeitserfordernis, gesundheitliche Gründe und Dringlichkeiten. Dies soll wiederum mittels Eigenerklärung nachgewiesen werden.Bei sportlichen Aktivitäten in roten Gemeinden ist ein Mindestabstand von 2 Metern vorgeschrieben. Bei motorischen Aktivitäten ist ein Schutz der Atemwege zu tragen. Nachts, zwischen 20 und 5 Uhr, sind keine sportlichen und Bewegungstätigkeiten erlaubt.Schwimmbäder, Turnhallen und Fitnesscenter müssen ihre Tätigkeit aussetzen. Ausgenommen sind jene, die für Rehabilitationsmaßnahmen und therapeutische Zwecke genutzt werden.Nur Sportveranstaltungen und -wettkämpfe von staatlichem und internationalem Interesse sind in roten Gemeinden gestattet, unterliegen aber strengen Einschränkungen. Wettkämpfe in Individualsportarten dürfen im Freien abgehalten werden, ohne Publikum und mit Auflagen.In roten Gemeinen ist in geschlossenen Räumen eine FFP2-Maske zu tragen, im Freien mindestens eine chirurgische, wenn der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann.In Handels- und Dienstleistungsbetrieben gilt für Kunden und Personal die allgemeine Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Je ein Kunde darf sich in roten Gemeinden auf einer Geschäftsfläche von 10 Quadratmetern aufhalten.Gaststätten und Restaurants in den roten Gemeinden müssen um 18 Uhr schließen. Ihre Gäste dürfen nur am Tisch sitzend konsumieren. Maximal 4 Personen dürfen am Tisch Platz nehmen.In den roten Gemeinden sind alle öffentlich zugänglichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ausgesetzt: Das betrifft sowohl kulturelle als auch sportliche Veranstaltungen und Messen. Proben und Aufführungen von Chören, Musikkapellen und Thatervereinen in roten Gemeinden sind untersagt. Veranstaltungen im Freien unterliegen in den betroffenen Gemeinden Zutrittskontrollen. Tanzveranstaltungen und Partys sind ausgesetzt – auch solche im Freien.

bv/kn