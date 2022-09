Das Erfolgsgeheimnis der Queen Das Erfolgsgeheimnis der Queen

Die Präsenz dieser Frau war enorm. Das zeigt die Trauer, mit der nun rund um den Erdball auf ihren Tod reagiert wird. Die Beileidsbekundungen sind so allgemein und wirken vielfach so authentisch, dass man fast vom großen Weltschmerz sprechen kann. Kulturübergreifend ist ein Verlustgefühl spürbar. Dabei sollte durchaus die Frage erlaubt sein: Warum ist das so? + von Christoph Driessen