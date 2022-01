„Das war kein Ruhmesblatt, was die Politik da abgeliefert hat“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Meinhard Durnwalder: Das hat sich in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet. Jedes Mal, wenn ein Parteien-Block einen Kandidaten genannt hat, war der andere Block dagegen und umgekehrt. Man hatte sich in eine Sackgasse manövriert, sodass schlussendlich nur mehr Sergio Mattarella aus dieser verfahrenen Situation heraushelfen konnte.Durnwalder: Das stimmt. Aber wenn Draghi zum Staatspräsidenten gewählt worden wäre, hätte es einen neuen Ministerpräsidenten gebraucht. Und Draghi ist sehr wertvoll für die Regierung, das haben auch die einzelnen Parteien so gesehen.Durnwalder: Das war eklatant. Das war – ich würde jetzt nicht sagen, ein politisches Scheitern – aber sicherlich kein Ruhmesblatt, was die Politik da abgeliefert hat. Man sollte schon erwarten können, dass sich die Parteien untereinander auf einen Kandidaten verständigen. Für Südtirol ist die Wiederwahl von Sergio Mattarella aber sicherlich positiv. Er war immer ein Garant für die Südtiroler Autonomie und für eine europäische Ausrichtung Italiens. Zudem kennt er die Situation in Südtirol bestens und auch die Freundschaft mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ist äußerst wichtig für uns. Etwas Anderes hat sich bei dieser Wahl aber noch herauskristallisiert…Durnwalder: Dass die einzelnen Abgeordneten ihren politischen Leadern nicht mehr zu 100 Prozent Folge leisten. Das hat man gesehen, wenn ein Parteivorsitzender einen Kandidaten vorgeschlagen hat, dann haben bei weitem nicht alle aus dieser Partei diesen Kandidaten auch gewählt.Durnwalder: Zum Beispiel. Aber auch andere Parteien haben bei den ersten Wahlgängen die Losung ausgegeben, weiß abzugeben. Viele Abgeordnete aus diesen Parteien haben sich dem aber widersetzt und haben Mattarella gewählt. Das war auffallend bei dieser Wahl.

