„Dass man Betten reduziert und ein Heim schließt, wundert mich sehr“

Harald Stauder: Wir legen Wert darauf, dass die Senioren aus der Gemeinde Lana bei uns in Heimen untergebracht werden. Wir haben gut geführte Heime und waren mit der Stiftung Lorenzerhof und mit den Schwestern des Deutschen Ordens bisher fast immer in der Lage, unsere Senioren, welche die Gemeinde mit aufgebaut haben und dort alt geworden sind, in den Pflegeeinrichtungen in Lana und Völlan unterzubringen. Wenn es jetzt eine Verschiebung geben wird, ist uns das nicht recht, weil uns viele Plätze weggenommen werden. Leute weiterzuschieben, weil in Tisens aus unverständlichen Gründen ein funktionierendes Heim geschlossen werden muss, ist sicher nicht in unserem Sinne.Stauder: Dass man heute Pflegebetten reduzieren und ein Heim schließen muss, wundert mich schon sehr. Überall wird versucht, Heimplätze zu schaffen, aus bestehenden Seniorenheimen größere zu machen und auch neue Pflegeeinrichtungen zu verwirklichen. Ich habe von der Bettenreduzierung und von der daraus resultierenden Schließung gelesen und nicht verstanden, warum dies wirklich notwendig ist.Stauder: Ich kann meinen Tisner Bürgermeisterkollegen gut verstehen. Und ich teile auch seine Meinung. Ich würde genauso reagieren, wenn wir in eine solche Situation kommen würden.

fm