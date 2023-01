„Dass Südtiroler höchsten Energiepreise in Italien zahlen, nicht nachvollziehbar“

Es sei auch eine durchschaubare Ausrede, dass die Benzinpreise in Südtirol nur deshalb so hoch seien, weil die Treibstoffe bis hierher transportiert werden müssten, denn in Nord- und Osttirol kostet Benzin wesentlich weniger, obwohl er ebenfalls dorthin transportiert werden muss, so Knoll.„Landeshauptmann Kompatscher und die Landesregierung müssen endlich Maßnahmen ergreifen, um die Energiepreise in Südtirol zu senken“, fordert der Landtagsabgeordnete. „Südtirol braucht das italienische Energiesystem nicht, weshalb die Energieproduktion endlich wirklich heimgeholt werden muss, damit der in Südtirol produzierte Strom zu leistbaren Preisen an die Südtiroler abgegeben werden kann", so Knoll.