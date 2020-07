Debatte um Nachtragshaushalt geht weiter

Mit der Generaldebatte am gestrigen Mittwoch hat der Landtag die Behandlung des Nachtragshaushaltes begonnen. Wie mehrfach berichtet, umfasst dieser 261,6 Millionen Euro, von denen knapp 100 Millionen Euro erneut in Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie fließen sollen.Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte am Mittwoch den Nachtragshaushalt und die Kapitel, die darin mit Zusatzgeldmitteln bedacht werden. In der Debatte wurde bemängelt, dass der Entwurf von 200 auf 500 Ausgabenpunkte angewachsen und erst am Mittwoch ausgehändigt worden sei, weiters angemahnt, dass die Unterstützung jenen zugutekommen müsste, die sie auch bräuchten und gelobt, dass viele gute Maßnahmen vorgesehen seien. Die Diskussion samt Artikeldebatte wurde am heutigen Donnerstag fortgesetzt.Diskutiert wurde am Donnerstag vor allem über die Urbanistik und die Befreiung von der GIS. Eine Befreiung des Tourismus von der GIS mache insgesamt 32 Millionen Euro aus, ca. 4000 Euro pro Betrieb. Die Tourismusbetriebe hätten heuer 3 Monate geschlossen, der Umsatzrückgang liege auf der Hand. Wenn man 8000-10.000 Betriebe prüfen müsste, dann seien Aufwand und Kosten erheblich.Für die gewerblichen Betriebe habe man die Kontrolle nicht gestrichen, denn einige hätten auch in der Krisenzeit gut verdient. Nun wolle man mit Abänderungsantrag dasselbe Modell auf alle ausdehnen. Ungerechtfertigt sei auch die Kritik an den Bestimmungen zu den Mietwagen. Wichtig sei auch hier die Förderung lokaler Kreisläufe.Der Landtag habe eine wichtige Kontrollfunktion, diese sollte aber nicht für politische Spielchen genutzt werden. Auch der Vergleich mit anderen Regionen, auch nördlichen, zeige, dass man in Summe die richtigen Entscheidungen getroffen habe, so die SVP-Fraktion. In vielen Punkten werde man korrigieren müssen, nicht wegen der Fehler, sondern um es in Zukunft noch besser zu machen.

