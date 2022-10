Deeg: „Seniorinnen und Senioren sind tragende Säulen unserer Gesellschaft“

„Seniorinnen und Senioren übernehmen jeden Tag wichtige Funktionen im Familienleben, in Gesellschaft und Politik. Viele von ihnen bringen sich aktiv ein und nehmen am gesellschaftlichen Leben rege teil. Dies soll mit dem neuen Landesgesetz zum Aktiven Altern weiter gefördert werden“, betont Landesrätin Waltraud Deeg, die innerhalb der Landesregierung die Zuständigkeit für die ältere Generation inne hat.Das neue Landesgesetz wurde im September im Landtag verabschiedet und tritt in Kürze in Kraft. Zu den Hauptzielen des Gesetzes zählen die bessere Teilhabe und Einbindung, ein Augenmerk auf Prävention und Gesundheit sowie die Absicherung der Sicherheit der älteren Menschen in Südtirol.„Das Gesetz schafft den gesetzlichen Rahmen für zahlreiche Maßnahmen, die in den kommenden Jahren aktiv angegangen werden müssen: Dazu zählen unter anderem eine Sensibilisierung für mehr Wertschätzung der älteren Generation gegenüber, die Förderung eines seniorenfreundlichen Umfelds oder der bessere Schutz der Rechte der Senioren“, erklärt die Landesrätin.Das Gesetz sei ein wichtiger Schritt von vielen: „Auch im neuen Landessozialplan wird den Seniorinnen und Senioren ein wichtiges Kapitel gewidmet: Schließlich sind wir es ihnen schuldig, Strategien für eine Absicherung einer qualitativ hochwertigen und für alle zugänglichen Pflege zu entwickeln“, sagt Landesrätin Deeg.Sie schließt mit einem großen Dank an alle Seniorinnen und Senioren dafür, dass sie unsere Gesellschaft, unsere Familien und unser Leben bereichern: „Lasst euch feiern, denn ihr seid spitze! Denn ohne euch als tragende Säule unserer Gesellschaft wären wir um einiges ärmer.“