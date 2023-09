„deinewahl.it“: Eine Initiative für junge Wähler

Online-Wahlhilfe zur Orientierung angeboten

Das ist die „Youth App“

Das Projekt „deinewahl.it“ beinhaltet Video-Interviews mit Kandidatinnen und Kandidaten aller Parteien, 5 Podcast-Folgen zur Vertiefung politischer Themen, landesweite Workshops in Schulen, Veranstaltungshinweise, eine Online-Wahlhilfe zur Orientierung sowie die Möglichkeit für 16- bis 17-Jährige, an Schattenwahlen teilzunehmen.Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am öffentlichen Leben zu erleichtern, ist eine wichtige Aufgabe der Jugendarbeit. „Junge Menschen sollen sich damit auseinandersetzen können, was die Landtagswahlen sind, welche Bedeutung diesem Ereignis im Rahmen unserer Demokratie zukommt, welche Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten es gibt, welche Meinungen sie vertreten und wer davon am ehesten die eigenen Überzeugungen teilt,“ so Tanja Rainer, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings, zu den Beweggründen des Projekts.Um Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen, wurden kurzweilige Videos mit Vertretern aller Parteien gedreht und ein journalistischer Podcast produziert. „Wir haben in einer Reihe von Interviews den Kandidatinnen und Kandidaten der insgesamt 16 Parteien auf den Zahn gefühlt und nachgefragt, was sie für junge Menschen zu tun gedenken. Darüber hinaus hat Friedrich Hainz 5 Podcast-Folgen produziert, die in knackigen 10 Minuten jeweils ein Thema vertiefen,“ erläutert Thomas Marth, Mitarbeiter der Youth App.Was junge Menschen denken und brauchen, soll im Projekt ebenso Platz finden. Daher wird es im ganzen Land in Zusammenarbeit mit Schulen Workshops geben, wo professionelle Moderatorinnen und Moderatoren für Partizipationsprozesse die Anliegen und den Bedarf junger Menschen erheben und ihnen Gelegenheit zum Austausch mit Kandidat*innen bieten.Zudem wird in den Wochen vor den Landtagswahlen auf „deinewahl.it“ auch eine Online-Wahlhilfe zur Orientierung zu finden sein. Hier können die Standpunkte der Parteien zu aktuellen Fragen mit den eigenen Einstellungen und Meinungen verglichen werden.Nicht zuletzt sollen alle 16- und 17-Jährigen die Möglichkeit bekommen, bei einer Online-Schattenwahl ihre Stimme abzugeben. „Auch wenn das daraus resultierende Ergebnis rechtlich nicht bindend ist, wollen wir damit Politik für Jugendliche erlebbar und deren Interesse an politischer Teilhabe sichtbar machen,“ betont Rainer.Die Youth App richtet sich an junge Menschen in Südtirol und vermittelt auf einfache Art und Weise Informationen zu jugendrelevanten Themen. In der Youth App findet man Informationen über die Südtiroler Eventszene, den Arbeitsmarkt, Freizeitangebote, Ausbildungs-möglichkeiten, Anlaufstellen und die Rubrik „How To“, in der es nützliche Beiträge beispielsweise zur Steuererklärung, zum Reisen oder zum Führerschein gibt.Aktuell wurde die Youth App um die Kategorie „Landtagswahlen 2023“ erweitert. Dort finden die User*innen kurze, kompakte und neutrale Informationen zur anstehenden Wahl, eine Liste der Parteien und Kandidat*innen sowie Videointerviews mit den Kandidat*innen der Parteien.Die Youth App ist zweisprachig, ging am 20. Mai 2022 online und ist seit daher ein wichtiger Teil der Jugendinformation in Südtirol.