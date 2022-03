Dekret aus Rom für morgen erwartet: 10 bis 15 Cent weniger an der Zapfsäule

Die Treib- und Brennstoffpreise zu senken, ist das Ziel eines Dekrets, das der Ministerrat in Rom am morgigen Freitag verabschieden will. Auf technischer und politischer Ebene ist bereits seit längerem darüber diskutiert worden. An der Zapfsäule soll das dem Verbraucher eine Ersparnis von 10 bis 15 Cent pro Liter bringen.