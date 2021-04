Dekret verabschiedet: Keine gelben Zonen in Italien bis Ende April

Sollten die Infektionszahlen in einer Region bis Ende April allerdings stark zurückgehen, könnte der Ministerrat nach eingehender Prüfung eine Lockerung der Restriktionen beschließen.Nach Ostern beginnt für Italiens Schüler bis zur ersten Mittelschule der Präsenzunterricht. In Südtirol hingegen dürfen alle Schüler (in der Oberschule bis zu 75 Prozent) ab 7. April zurück in die Schulen. Dafür müssen sie sich regelmäßigen Selbsttests unterziehen. Weiters wurde in Italien, wie berichtet, eine Verordnung zur Einführung einer Impfpflicht für das Personal im Gesundheitssektor – auch dem privaten – verabschiedet. Die Impfung sei „wesentliche Voraussetzung“ für die Ausübung des Berufes, heißt es darin. Für jene, die sich nicht impfen lassen wollen, ist – wenn möglich – die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes vorgesehen, bei dem keine Ansteckungsgefahr besteht. Ist dies nicht möglich, können Impfverweigerer bis zum 31. Dezember 2021 vom Dienst suspendiert werden – ohne Bezahlung. Dies gilt natürlich auch für Südtirols Personal im Gesundheitssektor.Die Impfpflicht gilt auch für Apotheker, Drogerien (parafarmacie) und für Ärzte mit einer eigenen Praxis. Die Impfung könne beim Gesundheitspersonal nur bei bewiesener Gefahr für die Gesundheit und unter ganz spezifischen Bedingungen ausgesetzt werden, die ärztlich attestiert werden müssen. Regionen und autonome Provinzen werden den lokalen Gesundheitsbehörden nicht geimpftes Personal melden müssen. 5 Tage Zeit hat das Personal Zeit, um zu beweisen, dass es geimpft wurde, oder dass es wegen gesundheitlichen Problemen nicht geimpft werden kann. Nach Ablauf dieser Frist werden die lokalen Gesundheitsbehörden die Interessenten auffordern, die Impfung durchzuführen und innerhalb von 3 Tagen die Bescheinigung zur Immunisierung senden. Beim Fehlen dieser Dokumentation wird die Nichteinhaltung der Impfpflicht festgestellt, mit sofortiger Benachrichtigung der betroffenen Person, des Arbeitgebers und des Berufsverbands.Vom Ministerrat beschlossen wurde auch ein Schutzschild vor Klagen wegen Nebenwirkungen bei Impfstoffen für jene Personen, die Impfungen verabreichen. Voraussetzung sei, dass sich die Impfenden an alle Vorgaben des Gesundheitsministeriums sowie der Impfstoffproduzenten halten.

apa/stol/d