Demonstranten in Sri Lanka stürmen Präsidentenanwesen

Wütende Demonstranten in Sri Lanka haben am Samstag das Anwesen von Präsident Gotabaya Rajapaksa gestürmt. „Der Präsident wurde in Sicherheit gebracht“, hieß es aus Verteidigungskreisen. Rajapaksa sei nach wie vor Präsident des Landes und werde vom Militär an einem geheimen Ort beschützt. Im Privatsender Sirasa TV war zu sehen, wie die Menschenmenge in den bis dahin schwer bewachten Präsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo eindrang.