Demnach gab es am Donnerstagabend Demonstrationen auch in Uschhorod, Odessa, Tscherkassy, Poltawa, Charkiw und Iwano-Frankiwsk. Gemeinsames Zeichen der Proteste waren die Losungen auf braunen Papptafeln. „Syrskyi muss zurücktreten“, „Wir stehen hinter Verteidigungsminister Fedorow“, „Sowjetische Praktiken haben in der Armee nichts zu suchen“ standen drauf.<BR \/><BR \/>Selenskyj hat bei einer größeren Regierungsumbildung den erst seit einem halben Jahr amtierenden Fedorow aus dem Kabinett entfernt. Der 35 Jahre alte Minister gilt als Reformer, der das Beschaffungswesen für die Armee verändert hat und der stark auf Technisierung und Digitalisierung der ukrainischen Verteidigung setzt. Allerdings lag Fedorow, wie er selbst eingesteht, in einem Dauerstreit mit General Syrskyj. Selenskyj entschied sich in diesem Konflikt dafür, an dem Oberkommandierenden festzuhalten.<BR \/><BR \/>Nach der Entlassung von Fedorow trat der stellvertretende Kommandant der ukrainischen Luftstreitkräfte, Pablo Jelisarow, zurück. „Ich bin der Ansicht, dass die Abberufung von M. Fjodorow ein großes Übel für die Verteidigungsfähigkeit des Landes darstellt“, begründete er seinen Rückzug. Der österreichische Militärexperte Gustav Gressel erklärte, dass Jelisarow der Strippenzieher der ukrainischen Abfangdrohnen-Streitkraft gewesen sei. Der Schritt gebe eine Vorstellung davon, „wie verheerend die Entscheidung war“, schrieb der Analyst, der an der Landesverteidigungsakademie in Wien forscht, auf der Onlineplattform X.<BR \/><BR \/>Selenskyj hatte erklärt, dass zu den Prioritäten der Regierung die Verbesserung der Koordination zwischen dem Militär und dem Verteidigungsministerium, die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit den territorialen Rekrutierungs- und Sozialunterstützungszentren sowie die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr gehörten. Als neuen Verteidigungsminister will der Präsident den kommissarischen Chef des Geheimdienstes SBU, Jewhenij Chmara, nominieren.<BR \/><BR \/>Dem bisherigen Vizeregierungschef Taras Katschka, zuständig für die Integration mit der EU, bot Selenskyj an, die Leitung der Kiewer Vertretung bei der Europäischen Union in Brüssel zu übernehmen.