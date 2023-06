Demütigung für Putin: Russen bejubeln Wagner-Truppen – Die Bilder

Gute Stimmung zwischen den russischen Bürgern und den Wagner-Soldaten. - Foto: © APA/afp / ROMAN ROMOKHOV

Foto: © APA/afp / ROMAN ROMOKHOV

Foto: © APA/afp / DENIS ROMANOV

Foto: © ANSA / ARKADY BUDNITSKY

Der Machtkampf zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin ist nach einem Marsch der Wagner-Söldner auf Moskau mit einer Vereinbarung beendet worden. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte, Prigoschin werde nach Belarus gehen und die Anklage gegen ihn werde fallengelassen.Auch die Kämpfer seiner Wagner-Gruppe würden nicht strafrechtlich verfolgt. Als Garantien für den freien Abzug habe er „das Wort des Präsidenten“. Außerdem wird laut dem Kreml-Sprecher ein Teil der Söldner ein Angebot unterbreitet, sich vertraglich zum Dienst in den russischen Streitkräften zu verpflichten.Kurz zuvor hatte der Söldnerchef angekündigt, den Vormarsch seiner Einheiten auf die russische Hauptstadt Moskau zu stoppen. „Unsere Kolonnen drehen um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück“, sagte er in einer von seinem Pressedienst auf Telegram veröffentlichten Sprachnachricht. Bisher sei „nicht ein Tropfen Blut unserer Kämpfer“ vergossen worden, sagte Prigoschin. „Jetzt ist der Moment gekommen, wo Blut vergossen werden könnte.“ Deshalb sei es Zeit, die Kolonnen umdrehen zu lassen.Doch der Abzug der Wagner-Truppen ist wohl nicht so vonstatten gegangen, wie es sich Putin erwartet hatte: Viele russische Bürger applaudieren den Söldner-Truppen und machten Fotos mit ihnen. Das dürfte dem russischen Präsidenten zu denken geben, die Stimmung im Land scheint zu kippen.