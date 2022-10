„Denke an alle Frauen, die darum kämpfen, dass ihre Talente anerkannt werden“

Foto: © ANSA / Fabio Frustaci

Meloni betonte den engen Zeitrahmen für die Regierungsbildung, indem sie die Einigkeit der Mitte-Rechts-Parteien betonte und darauf hinwies, dass Italien in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation keine Zeit verlieren dürfe. Die Ministerpräsidentin richtete einen Dank an Mario Draghi . Und sie bemerkte, wie sehr es sie berühre, „die erste Frau an der Spitze der Regierung dieses Landes zu sein“.„Wenn ich daran denke, denke ich an all die Frauen, die darum kämpfen, dass ihre Talente oder ihre tägliche Arbeit anerkannt werden. Aber ich denke auch an all diejenigen, die die Treppe gebaut haben, die es mir ermöglicht hat, hierher zu kommen“, sagte Meloni. Sie nennt sie nicht mit Nachnamen, sondern mit Vornamen, wie der „Corriere della Sera“ meldet: Cristina, Rosalie, Maria. Aber auch Oriana, Nilde, Samantha und viele andere. Gemeint sind Montessori, Fallaci, Iotti und Cristoforetti.Nach der Rede, in der die Ministerpräsidentin die programmatische Linie der Regierung darlegen wird, wird die Sitzung unterbrochen, damit sie den Text im Senat hinterlegen kann, wo morgen ab 13 Uhr die Debatte und Abstimmung stattfinden werden.Dann folgt heute von 13 bis 17 Uhr die allgemeine Diskussion, um 17 Uhr die Replik von Meloni, von 17.30 bis 19 Uhr die Erklärungen zur Abstimmung und schließlich ab 19 Uhr die namentliche Abstimmung, die zwischen 20 und 20.30 Uhr beendet sein wird.