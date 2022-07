Der Bettenstopp ist beschlossen

Im Endspurt punkteten die SVP-Bauern erneut. Egal ob Tal oder Berg, groß oder klein: Der ganze Urlaub am Bauernhof wird vom Stopp ausgenommen, wenn der Betrieb bestimmte – noch zu definierende – Qualitätskriterien erfüllt.Das Gesetz tritt nächste Woche in Kraft. Ab dann dürfen die Gemeinden keine Genehmigung mehr ausstellen, die eine Bettenerhöhung nach sich zieht.Gegen den Stopp stimmten Freiheitliche, Süd-Tiroler Freiheit, Enzian und Alessandro Urzi.SVP-Fraktionsvorsitzende Magdalena Amhof zeigt sich zufrieden: „Wir haben heute eine Einigung zum Sorgenkind Bettenobergrenze erzielt. Demnach wird die Einführung derselben für alle Betriebe gelten.Aus dem Kontingent ausgenommen werden Urlaub-auf-dem Bauernhof-Betriebe sein, die alle Qualitätsmerkmale erfüllen, welche die Landesregierung festlegen wird“, verkündet Magdalena Amhof die Entscheidung ihrer Fraktion.Die vielen Aussprachen und Diskussionen waren laut Amhof wichtig, um verschiedene Ansichtspunkte zu verstehen und weitsichtigere Erkenntnisse zu gewinnen.„Sicher, es war kein einfacher Weg, doch letztendlich ist sich doch jede/r seiner/ihrer Verantwortung bewusst. Ich weiß, dass ich mich auf meine Fraktionskolleg/Innen verlassen kann. Für manche Entscheidungen braucht es eben etwas länger. Doch was lange währt, wird endlich gut“. Amhof ist überzeugt, dass der Kompromiss jetzt passt. „Wir haben nun eine saubere und klare Lösung vorliegen, mit der jede und jeder leben kann. Jetzt gilt es, die Details mit den entsprechenden Durchführungsbestimmungen zu reglementieren. Darauf sind wir bestens vorbereitet, da wir diese bereits des Öfteren diskutiert haben“, sagt Amhof.