Der Blick in alle 116 Gemeinden: So wurde bei Ihnen gewählt

Welche Partei machte bei der Wahl am Sonntag in meiner Gemeinde das Rennen, wie viele Stimmen konnte ein bestimmter Kandidat oder eine Kandidaten einheimsen? Wie viele Stimmzettel blieben weiß, wie viele sind ungültig? Das und viel mehr erfahren Sie in 2 Grafiken mit dem definitiven Wahlergebnis – Gemeinde für Gemeinde!