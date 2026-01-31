Nachhaltig, barrierefrei und gut vernetzt: So soll die Anreise zu den Olympischen Wettkämpfen gelingen. Ziel sei es, möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern eine bequeme Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen – sowohl zu den Wettkampfstätten in Antholz als auch nach Cortina d’Ampezzo, Predazzo und Bormio.<h3>\r\nÖffentlicher Verkehr als Rückgrat der Anreise<\/h3>Ein zentrales Element ist die frühzeitige Wiederinbetriebnahme der Pustertalbahn, die als wichtigste Verkehrsachse für die Anreise zur Südtirol Arena dient. Ergänzend dazu wurden 66 zusätzliche Busse sowie zehn Shuttle-Dienste organisiert. Diese sind barrierefrei und ermöglichen auch Menschen mit Behinderungen den Besuch der Wettkämpfe.<BR \/><BR \/>Nach Analysen des Ressorts Infrastrukturen und Mobilität werden rund 50 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen – ein klares Signal für den Stellenwert nachhaltiger Mobilität während der Spiele.<h3>\r\nSo gelingt die Anreise nach Antholz<\/h3>Die Bahn bringt Besucherinnen und Besucher bis zum Bahnhof Olang-Antholz. Während der zehn Wettkampftage verkehrt von dort die Buslinie 431 zu den regulären Tarifen bis zur Endhaltestelle „Wildgall“. Zusätzlich stehen die kostenlosen Shuttlebusse der Linien A, B und C bis Antholz Mittertal zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Fahrpläne, Ticketkauf und alle aktuellen Informationen sind auf der Website der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) abrufbar, die eigens in vier Sprachen aktualisiert wurde.<h3>\r\nGute Verbindungen zu weiteren Wettkampfstätten<\/h3>Für die Wettkämpfe in Predazzo wird empfohlen, mit dem Zug bis Auer zu fahren und von dort auf die Buslinien 140 oder B101 umzusteigen. Diese sind zwischen Südtirol und dem Trentino abgestimmt, zusätzlich stehen kostenlose Shuttlebusse zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Nach Cortina d’Ampezzo gelangen Besucherinnen und Besucher am besten mit dem Zug bis Toblach, von wo aus kostenpflichtige Shuttle-Dienste eingesetzt werden. Für Bormio wurden die Bus- und Shuttle-Angebote aus dem Vinschgau verstärkt.<h3>\r\nVerkehrsregelung und Parkplätze<\/h3>Während der Wettkampftage gilt für das Antholzertal ein Drei-Zonen-System zur Verkehrsregelung. Entsprechende Informationen sind online abrufbar. Für Menschen mit Behinderungen steht ein spezieller Shuttle-Dienst bereit, der im Voraus online gebucht werden muss und ausschließlich Ticketinhaberinnen und -inhabern vorbehalten ist. Die Buchung erfolgt über die Website von Fondazione Milano Cortina 2026.<BR \/><BR \/>Grundsätzlich empfiehlt die Landesregierung, die Olympischen Spiele ohne eigenes Fahrzeug zu besuchen. Sollte dies nicht möglich sein, stehen 2.000 Parkplätze in Toblach zur Verfügung, von wo aus Shuttlebusse nach Cortina verkehren. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es mit 1.400 Stellplätzen in Antholz und 700 in Olang.<BR \/><BR \/>Mit diesem umfassenden Mobilitätskonzept wollen Land und Partner sicherstellen, dass der Weg zu den Olympischen Wettkämpfen einfach, inklusiv und umweltfreundlich ist.