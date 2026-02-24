Nun sorgt ihre Rehabilitierung im Trentiner Landtag für ordentlich Zündstoff. Im Trentino und auch in Südtirol setzen sich die Parteien für eine Rehabilitierung Marchettos ein – nur Fratelli d'Italia lehnt diese ab. <h3>\r\nDer Vorwurf: Pläne eines Kriegsschiffes weitergereicht<\/h3>Blicken wir zurück: Clara Marchetto wird 1911 in Pieve Tesino geboren, 1935 heiratet sie Giusto Antonio Gubitta aus San Stino di Livenza (Venetien). Zusammen ziehen sie nach Genua. Beide sind überzeugte Antifaschisten. Während Marchetto unterrichtet, arbeitet ihr Ehemann als Techniker beim Kriegsschiff Littorio. Mit solchen modernen Kriegsschiffen verteidigt sich Italien später während des Zweiten Weltkriegs im Meer bei Ligurien gegen die französische und britische Flotte. 1940 wird das Ehepaar wegen Spionage verhaftet. Zusammen mit weiteren 25 Angeklagten werden die beiden von einem Sondergericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie werden für schuldig befunden, Informationen bzw. Pläne des Kriegsschiffes Littorio an den französischen Auslandsnachrichtendienst weitergegeben zu haben, der Informationen über militärische Gegner sammelt. <h3>\r\nMarchetto gibt an, ihren Mann unterstützt zu haben<\/h3> Marchetto gibt zu, sich an den verbotenen Aktivitäten ihres Ehemannes beteiligt zu haben. Sie muss ins Frauengefängnis von Perugia, ihr Ehemann Giusto Antonio in den Kerker auf der Insel von Santo Stefano. 1944 folgt schließlich die Befreiung der Inhaftierten durch die Alliierten. Marchetto kehrt nach Pieve Tesino zurück, ihr Ehemann Giusto Antonio hat sie bereits zuvor verlassen. Später – in den 1970er Jahren – schreibt Marchetto dann in Briefen, dass sie ihre folgeschweren Aussagen in punkto Spionage nur deshalb getätigt habe, um ihren Ehemann vor Gericht teilweise zu entlasten.<h3>\r\nFaschistisches Urteil wird 1953 substanziell bestätigt <\/h3>Nach dem Krieg startet Marchetto eine politische Karriere – als Protagonistin des Kampfes für die Autonomie. Zunächst agiert sie als Aktivistin der Volks- und Autononomiebewegung ASAR (Associazione Studi Autonomistici Regionalisti) und im November 1948 wird sie für den Pptt (Partito del Popolo Tirolese Trentino) in den Regionalrat gewählt. Aus dem Pptt geht später der PATT hervor. Der politische Erfolg ist allerdings nur von kurzer Dauer: Am 1. Februar 1949 wird Marchetto erneut verhaftet. Sie muss aufgrund des Urteils aus der Zeit des Faschismus erneut ins Gefängnis von Perugia. <h3>\r\nMarchetto verlässt Italien und zieht nach Frankreich<\/h3>Im November 1949 kommt sie auf freien Fuß – der Prozess wird einer Revision unterzogen. Marchetto verlässt vorsichtshalber Italien – und setzt sich zuerst nach Innsbruck, dann nach Tunesien und schließlich nach Frankreich ab. 1953 erfolgt nach einer Überprüfung des Prozesses von 1940 ein erneutes Urteil: 15 Jahre und vier Monate Gefängnis für Marchetto wegen der Offenbarung von Staatsgeheimnissen und der Beteiligung an einem politischen Komplott. Marchetto bleibt bis zu ihrem Tod 1982 in Paris. Zuvor – 1979 – darf sie noch einmal den Boden ihrer Heimat betreten, nachdem ihr 1972 ein Straferlass gewährt worden war.<h3>\r\nMisstrauensantrag gegen Gerosa im Trentiner Landtag<\/h3>Heute soll im Trentiner Landtag über einen Misstrauensantrag gegen Kultur-Landesrätin Francesca Gerosa (Fratelli d'Italia) abgestimmt werden, federführend vorangetrieben von <b><Fett>Filippo Degasperi<\/Fett><\/b> (Onda) und unterstützt von der Mitte-Links-Opposition. Eingebracht wurde der Antrag wegen Gerosas ablehnender Haltung zu Clara Marchettos Rehabilitierung: In einem parteiübergreifenden Beschlussantrag hatten sich die Parteien im Regionalrat für die Anbringung einer Erinnerungstafel, für ein Dokument zur öffentlichen Rehabilitierung sowie die Ausarbeitung einer Studie ausgesprochen, um auf Marchettos erlittenes Unrecht im Jahr 1948 hinzuweisen. Gerosa trägt diese Würdigung nicht mit, auch Landwirtschaftsminister <b><Fett>Francesco Lollobrigida<\/Fett><\/b>, der Kammerabgeordnete <b><Fett>Alessandro Urzí<\/Fett><\/b> und Südtirols Landeshauptmann-Stellvertreter <b><Fett>Marco Galateo<\/Fett><\/b> (alle FdI) lehnen diese strikt ab und stellen sich hinter Gerosa. Erwartet wird, dass mehrere Mehrheitsabgeordnete sich heute der Stimme enthalten und einige Mehrheitsabgeordnete gegen den Misstrauensantrag stimmen werden.