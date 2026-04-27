Die Vorbereitungen für die energetische Sanierung des Fraxenhof sind abgeschlossen. Die Vergaben, Planungen sowie sicherheits- und energiespezifischen Maßnahmen sind umgesetzt, sodass einem planmäßigen Baubeginn im April 2026 nichts im Wege steht.<BR \/><BR \/>Die Bewohner und Nutzer können, während der Arbeiten im Gebäude bleiben, da die Sanierung so geplant ist, dass die Nutzung wenig eingeschränkt wird.<BR \/><BR \/> Dieses Projekt zeigt, wie gezielte Investitionen den Gebäudebestand, den Klimaschutz und die Lebensqualität gleichermaßen fördern können , erklärt Bürgermeisterin Verena Überegger.<BR \/><BR \/>Die Sanierung des Fraxenhofs in Trens leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen und dient als Vorbild für nachhaltige Wohnprojekte in Südtirol.