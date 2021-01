Der große Tag von Joe Biden und Kamala Harris – Interaktive Grafik

Der 20. Januar ist alle 4 Jahre ein besonderer Tag in den USA. Genau an diesem Tag werden die neugewählten US-Präsidenten und ihre Stellvertreter vereidigt. So wird es auch an diesem 20. Jänner 2021 für Joe Biden und Kamala Harris sein. Mit einer interaktiven Infografik erklärt STOL das Wichtigste rund um den „Inauguration Day“.