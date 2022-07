Der italienische Notfallplan: Das passiert, wenn Putin den Gashahn zudreht Der italienische Notfallplan: Das passiert, wenn Putin den Gashahn zudreht

Die Zeiten, in denen Gas von Russland nach Europa sprudelte – ungeachtet des Krieges in der Ukraine – sind vorbei: Russland hat für Wartungsarbeiten die Gaspipeline Nordstream 1 gesperrt. Was passiert, wenn Moskau den Hahn tatsächlich langfristig zudreht? In Rom liegt dafür schon ein Plan in der Schublade.