Der Kampf um die Posten: SVP will zwischen Italienern vermitteln

Der SVP-Ausschuss soll am Montag die Postenverteilung in der Volkspartei beschließen. „Ob er einberufen wird, hängt aber davon ab, ob es in den nächsten Tagen eine Einigung auf italienischer Seite gibt“, sagt Obmann Philipp Achammer. Während einige den Regierungsjob schon in der Tasche haben, blieben bei einer 8er-Regierung 2 draußen, und auch das SVP-Postenkarussell in Landtag und Region dreht sich ganz anders.