Stehen wir Europäer tatsächlich vor einem großen Krieg mit Russland? Oder wird Angst inzwischen selbst wieder zum politischen Instrument? Die Einordnung der jüngsten Geschehnisse und Entscheidungen wird immer unmöglicher. Eine einfache Antwort auf die Frage, wer die Welt in diese Schieflage gebracht hat, gibt es nicht.<BR \/><BR \/>Diese Urangst vor dem großen Knall verstört die Menschen. Hoffnungslosigkeit bedeutet Lethargie und Stillstand. Besserung ist nicht in Sicht.<BR \/><BR \/>Der kleine Mensch hofft daher auf die große Politik. Sie kann die Welt zwar nicht retten, aber sie kann helfen, sie zu verstehen. Sie muss lenken, denken und entscheiden. Das ist ihr Auftrag. Rund um den Globus und vor unserer Haustür. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.fink@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.fink@athesia.it<\/a>