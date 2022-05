Der Krieg in der Ukraine und die Folgen für Europa Der Krieg in der Ukraine und die Folgen für Europa

Meteorologisch schickt sich der Frühling an, in Europa Einzug zu halten. Politisch droht dem europäischen Kontinent allerdings der Rückfall in die eisigste Zeit des Kalten Krieges. + von Joschka Fischer (deutscher Außenminister und Vizekanzler von 1998 bis 2005 )