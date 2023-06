Der Plan: Führerschein weg bei Handy am Steuer – Null Toleranz bei Alkohol

Sofortiger Führerscheinentzug bei Handy am Steuer

Lebenslanger Führerscheinentzug bei Wiederholungstätern

Wie STOL bereits berichtet hat, plant Verkehrsminister Matteo Salvini eine deutliche Verschärfung der Straßenverkehrsordnung. So soll es künftig null Toleranz bei Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss geben (Hier lesen Sie mehr dazu). Entscheiden wird der Ministerrat in Rom am morgigen Donnerstag, doch einige Maßnahmen sind schon durchgesickert. So soll es vor allem bei Handy am Steuer, sowie Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss eine deutliche Verschärfung der Regeln geben. Wer mit dem Handy beim Autofahren erwischt wird, dem droht der sofortige Führerscheinentzug.Wird eine Person mit Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt, soll ihr ebenfalls sofort der Führerschein entzogen werden. Wird eine Person mehrmals erwischt, also ein Wiederholungstäter, dann droht laut den geplanten Maßnahmen ein lebenslanger Führerscheinentzug.Auch bei einer zu hohen Geschwindigkeit sollen die Strafen deutlich erhöht und verschärft werden.