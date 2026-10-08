<b>von Thomas J. Spang<\/b><BR \/><BR \/>So unbeliebt wie Trump war zu diesem Zeitpunkt seiner Präsidentschaft nicht einmal George W. Bush. Der kam vor den Midterms 2006 noch auf Zustimmungswerte von 39 Prozent. Trump sackte in einer neuen Umfrage der Associated Press auf einen Tiefstwert von 31 Prozent ab. Knapp sieben von zehn Amerikanern lehnen ihn und seine Politik ab. Bei einer Erhebung der Quinnipiac University liegt er mit 34 Prozent etwas darüber.<BR \/><BR \/>Mit dem Umfragetrend sinken die Aussichten seiner Partei, die Mehrheiten im Kongress zu verteidigen. Als es für Bush bergab ging, holten die Demokraten fünf Senatssitze und 31 Sitze im Repräsentantenhaus. Das würde auch diesmal reichen.<BR \/><BR \/>Jessica Taylor vom „Cook Political Report“ liest aus den Zahlen, dass Trump „ein Klotz am Bein“ seiner Partei ist. „Auf der ganzen Linie, selbst in tiefroten Staaten, wegen steigender Treibstoffpreise und hoher Lebenshaltungskosten“, analysiert Taylor.<BR \/><BR \/>Plötzlich sind Wahlkreise umkämpft, die als Hochburgen der Republikaner galten. So stufen die Handicapper des „Cook Political Report“ das Senatsrennen in Kansas inzwischen als „offen“ ein. Ausgerechnet der Farmerstaat, der seit 94 Jahren keinen Demokraten mehr in den Senat geschickt hat, könnte das ändern.<BR \/><BR \/>Eine Umfrage der New York Times und des Siena College sieht den Demokraten Adam Hamilton gleichauf mit Amtsinhaber Roger Marshall. Der Pastor einer Megakirche profitiert von hohen Dieselpreisen, Trumps Zollpolitik und dem Iran-Krieg. Aus denselben Gründen sieht es für die Demokraten in drei weiteren Maga-Hochburgen gut aus.<BR \/><BR \/>In South Carolina sitzt die Kinderärztin Annie Andrews der Republikanerin Darlene Graham im Nacken, die den Senatssessel ihres verstorbenen Bruders Lindsey verteidigt. Die Partei pumpt fünf Millionen Dollar in das Rennen, um Graham zu stabilisieren. In Iowa liegt die Republikanerin Ashley Hinson hinter dem Demokraten Josh Turek. In Nebraska hat der Unabhängige Dan Osborn Amtsinhaber Pete Ricketts fast eingeholt.<h3>\r\nTrumps Auftritte werden bizarrer <\/h3>Trumps Auftritt am Montagabend in Grand Island dürfte Ricketts eher geschadet haben. Dort verlor sich der 80-jährige Präsident in seinem „The Weave“ genannten Bewusstseinsstrom und landete bei einem Satz, der selbst für seine Verhältnisse extrem war. Die hohen Preise infolge des Iran-Krieges nannte er gering angesichts der Gefahren. „Sie können eine Stadt auslöschen. Sollen sie doch Los Angeles auslöschen. Sollen sie doch San Diego auslöschen.“<BR \/><BR \/>Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom nannte das „gefährlich, wenn nicht verräterisch“ und wies das Lagezentrum des Bundesstaates an, wachsam zu bleiben, falls ausländische Akteure die Worte als Einladung verstehen. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, forderte eine Entschuldigung. Mitternachtstalker Jimmy Kimmel ätzte: „Wir haben jetzt unseren eigenen Präsidenten, der Amerika den Tod wünscht.“<BR \/><BR \/>Kommunikationsdirektor Steven Cheung sprach von einem Ausraster der Medien, „nicht in der Realität verankert“. Trump habe klargestellt, dass US-Städte in Gefahr geraten wären, hätte er einen nuklearen Iran nicht gestoppt.<BR \/><BR \/>Wie auch immer er es meinte, seiner Partei half die Episode nicht. Das zeigt die Reaktion von Jim Desmond, der seinen Wahlbezirk in San Diego verteidigt. „Als Marine-Veteran habe ich gedient, um Amerikaner zu schützen – nicht um amerikanische Städte als akzeptablen Preis des Krieges abzuschreiben.“<BR \/><BR \/>Desmond ist nicht der einzige Republikaner, dem ein sicher geglaubter Sitz zu entgleiten droht. Die Demokraten haben inzwischen so viele Angriffsziele, dass sie entscheiden müssen, wohin sie ihre Wahlkampf-Dollars stecken: in klassische Wechselwählerbezirke oder in republikanische Hochburgen. Nach Stand der Dinge reicht es ihnen für die nötigen 218 der 435 Sitze.<BR \/><BR \/>In seiner Not greift Trump zu Tricks. Per Dekret gibt er Diesel für die Landwirtschaft zum allgemeinen Verkauf frei. Nur fehlt ihm die Befugnis, in die Gesetze der Bundesstaaten einzugreifen. Selbst wenn diese mitzögen, betrüge die Ersparnis 24,4 Cent pro Gallone (3,79 Liter).<BR \/><BR \/>Trotz der schlechten Werte glaubt Trump, den Trend drehen zu können. Mit Steuergeldern ließ er Wahlkampfspots produzieren, die das Hohe Lied auf ihn und seine Regierung singen. Bei Auftritten wie in Nebraska fordert er die Zuhörer auf, so zu tun, „als stünde ich auf dem Stimmzettel“.<BR \/><BR \/>Ob den Republikanern das am Ende hilft, bleibt mehr als fraglich. Nicht aber, dass er diese Zwischenwahlen am 3. November zu einem Referendum über sich selbst macht.