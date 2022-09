Rabatt auf Benzin und Diesel wird bis Oktober verlängert

Bereits im März hatte die italienische Regierung ein Dekret erlassen, mit dem ein Rabatt auf die explodierenden Benzin- und Dieselpreis in Höhe von 30 Cent gewährt wurde ( Hier lesen Sie mehr dazu ).Nun wurde das Dekret zum staatlichen Verzicht auf bestimmte Steuern und Abgaben auf den Sprit bis zum 5. Oktober verlängert.Wegen der gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise als Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine arbeitet die italienische Regierung zudem an weiteren Hilfsmaßnahmen für Bürger und Unternehmen.Einige Politiker hatten zuletzt dafür plädiert, den laufenden Wahlkampf kurz zu unterbrechen, um gemeinsam an Möglichkeiten zur Unterstützung in der Krise zu arbeiten.Auch Giorgia Meloni von Fratelli d'Italia, die aktuelle Oppositionschefin und Favoritin auf den Wahlsieg am 25. September, zeigte sich bereit, in der nächsten Woche im Parlament über mögliche Maßnahmen zu beraten.