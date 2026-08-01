Wie berichtet, hat Mair am Treffen in Sachsen-Anhalt teilgenommen. Kurz drauf hieß es von der Jungen Generation der SVP (JG), dass dies ein „politischer Offenbarungseid“ sei – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kuenig-teilnahme-von-melanie-mair-in-schnellroda-ist-ein-offenbarungseid" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Nun geht der Streit in eine zweite Runde: „Besuch eines Buchverlages in Sachsen-Anhalt. Mehr als diesen einen Satz brachte Melanie Mair nicht zustande, um ihre Teilnahme am Sommerfest in Schnellroda zu erklären“ betont Anna Künig, die Vorsitzender JG, in einer Aussendung. „Das klingt ja schön harmlos. Das Problem ist: Harmlos war daran schon herzlich wenig“, so Künig. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75797210_quote" \/><BR \/><BR \/>„Hier geht es nicht um irgendeinen Buchverlag und schon gar nicht um das plötzliche literarische Erwachen der Melanie Mair. Es geht um ein Treffen, das seit Jahren als Zentrum und Kaderschmiede der extremen Rechten gilt und das von Wissenschaftlern und Sicherheitsbehörden in gleichem Maße mit Besorgnis beobachtet wird“, erklärt Künig. <BR \/><BR \/>Der Verlag, auf den sich Mair bezieht, werde seit Jahren einer antidemokratischen Bewegung zugeordnet und seit 2024 sogar vom deutschen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.<BR \/><BR \/> Gerade für Südtirol wiege dieser Vorfall besonders schwer, gibt Künig zu bedenken: „Das hat mit dem Patriotismus, den sich die STF vor vielen Jahren mal auf die Fahne geschrieben hat, schon gar nichts mehr zu tun. Die Ideologien, die sich da in Schnellroda versammeln, sind genau jene, unter denen Südtirol in der Vergangenheit so schwer gelitten hat. Wer sich mit solchen Leuten umgibt, hat jedes Recht verwirkt, uns erklären zu wollen, was ,Heimat' ist.“