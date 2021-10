Deutsche Grüne entscheiden über Koalitionsgespräche mit SPD und FDP

Die Unterhändler der Ampel-Parteien hatten am Freitag ihr Sondierungsergebnis gemeinsam vorgestellt. Danach sollten in allen drei Parteien noch Gremien befragt werden. Die SPD hatte bereits am Freitag einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Die FDP-Führung will am Montag über diese Frage befinden.Der Länderrat der Grünen, der auch als kleiner Parteitag bezeichnet wird, ist das oberste Beschlussgremium der Partei zwischen den Parteitagen. Ihm gehören unter anderen die 16 Mitglieder des Parteirates, Delegierte aus den Landesverbänden, die Spitze der Bundestagsfraktion, Europaparlamentarier sowie Vertreter der Grünen Jugend an.

apa